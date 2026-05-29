Verdict dur înainte de barajul Dinamo – FCSB: „Nu ai voie! Cum să faci asta și să vrei în cupele europene?”

Fotbalul din România se pregătește de un duel încins între două dintre cele mai iubite echipe din țară. Dinamo și FCSB își dau întâlnire pe „Arcul de Triumf”, iar miza este calificarea în cupele europene. Ioan Andone, legenda lui Dinamo, a văzut semifinala barajului dintre FCSB și Botoșani și a dat un verdict crunt fostei campioane.

Ioan Andone a criticat dur defensiva lui FCSB înainte de derby

Pentru a ajunge să se lupte în acest meci decisiv cu Dinamo, FCSB a fost nevoită să treacă mai întâi de FC Botoșani. Deși se așteptau la un meci ușor, roș-albaștrii au suferit enorm de mult, iar moldovenii au revenit pe tabelă după ce au fost conduși cu scorul de 3-1.

Minutele regulamentare s-au terminat când scorul era 3-3, iar Ioan Andone a văzut meciul și crede că este inadmisibil ca defensiva unei echipe cu pretenții europene să arate atât de rău: „La meciul cu FC Botoșani nu-mi venea să cred. Cum poți să faci gafele acelea în apărare și să ai pretenții la cupe europene sau să zici că vrei la anul campionatul. N-ai voie să iei trei goluri într-un meci decisiv. Așa, ca spectator, a fost super în regulă, cu tot ce vrei. Dar n-ai voie. Sunt greșeli mari care se fac.

FCSB la atac pozițional, chiar și la contraatac, face foarte bine ambele faze pe atac. Dar e o vorbă pe care o auzeam de când eram la juniori. Nea Mitică Pătrașcu ne spunea că totul pleacă de la apărare. Facem fundația unei case și apoi construim. N-ai voie să gafezi în halul ăla!”, a declarat Ioan Andone la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo – FCSB, testul suprem pentru jucătorii celor două echipe bucureștene

Derby-ul de vineri seară va fi unul dintre cele mai încinse meciuri din ultimii ani dintre Dinamo și FCSB. Miza pusă la mijloc este una uriașă, care se poate transforma în milioane de euro. Presiunea va fi uriașă, iar Ioan Andone este de părere că

„Este un super-derby. Acum poți să-ți dai seama de valoarea multor jucători. Cei care fac față presiunii pregătirii unui an. Oricare echipă pierde în meciul acesta, anul este un eșec. Nu mai contează că FCSB a terminat pe 8, iar Dinamo pe 4. Aici îți dai seama dacă jucătorii suportă încărcătura asta psihică. Sfârșit de sezon în care nu joci cu titlul pe masă, joci cu o calificare în cupele europene. Aici se trage linie: ăsta e bun, suportă presiunea, iar ăsta nu suportă.

Este interesant meciul de văzut. Va fi ceva… nu poți să știi ce se întâmplă. Dinamo are o anumită calitate, FCSB are o calitate ofensivă deosebită. Dinamo are un avantaj că are antrenor de doi ani, la FCSB a venit Marius Baciu abia acum. Astea sunt avantaje. Eu cred că meciul va fi foarte bun, acum nu știu dacă va avea goluri multe”, a mai spus „Ando”, la FANATIK SUPERLIGA.