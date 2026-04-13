Verdict dur pentru Mbappe! Vedeta Realului a ajuns pe mâna medicilor înaintea returului cu Bayern Munchen

ADVERTISEMENT

Trei copci peste sprânceana dreaptă. Cu asta s-a ales Kylian Mbappé, după cotul primit de la Vitor Reis, în meciul cu Girona, terminat la egalitate, scor 1-1. A fost o rană care a cauzat sângerare abundentă și a necesitat intervenția medicală.

Ar putea evolua cu o mască la returul cu Bayern

Din cauza rănii, Kylian nu a putut să se antreneze ieri, iar clubul este în alarmă pentru meciul cu Bayern Munchen. Returul sfertului de finală din Liga Campionilor este programat miercuri, în tur, nemții câștigând cu 2-1. Real își joacă ultima șansă la un trofeu, după ce lupta pentru campionat pare pierdută.

ADVERTISEMENT

Pentru prezența lui pe Allianz Arena, nu se exclude posibilitatea ca el să poarte o mască, care îi va asigura protecție. Deși lovit și plin de sânge, Mbappe a reușit să termine pe teren jocul cu Girona. Abia la vestiar s-a descoperit că rana sa era mult mai adâncă.

Real Madrid a protestat după meci cu privire la această fază. „Necesita o penalizare și aici și pe Lună”, au fost cuvintele lui Arbeloa într-o conferință de presă. El susține că e de neînțeles că nu s-a acordat fault și că VAR nu a intervenit.

ADVERTISEMENT

Mbappe e mașină de făcut bani

Oficialii grupării din capitala Spaniei l-au atras la Madrid cu o leafă lunară de nu mai puțin de 2.670.000 de euro.Astfel, atacantul care și-a început cariera la AS Monaco și a înscris pe bandă rulantă la PSG ia acum, în fiecare sezon, peste 15 milioane de euro. La această sumă se adaugă și contractele de sponsorizare. Anul trecut, Mbappe a raportat venituri de 95 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Conform ziarului francez Le Parisien, atacantul Real Madrid și al echipei naționale a Franței a decis să pună capăt relației sale cu firma americană de echipament sportiv, după 19 ani.

ADVERTISEMENT

Real Madrid are și alte probleme

Mbappe are deja mai multe branduri interesate de a semna cu el, cu Adidas și Under Armour pe pole position. Firma germană, care îmbracă și Real Madrid, pare cea mai bine poziționată pentru a obține semnătura starului francez, care câștiga aproximativ 14 milioane de euro pe an prin contractul său cu Nike.

Real are și alte probleme pentru meciul cu Munchen. Pe lângă Courtois și Rodrygo, accidentați, va lipsi și Tchouameni, care este suspendat. Retururile sferturilor de finală din Liga Campionilor sunt programate marți și miercuri.

ADVERTISEMENT

Marți, ora 22.00

Atletico Madrid – FC Barcelona (în tur 2-0)

Liverpool – PSG (în tur 0-2)

Miercuri, ora 22.00

Bayern Munchen – Real Madrid (în tur 2-1)

Arsenal – Sporting (în tur 1-0)