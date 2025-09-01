Verdict fără dubii al lui Adrian Porumboiu după scandalul uriaș de arbitraj la CFR Cluj – FCSB. „Mi-e greu să intru în mintea lui Colțescu…”. Propunere pentru CCA

Derby-ul CFR Cluj – FCSB din etapa a 8-a a SuperLigii, încheiat cu scorul de 2-2, a fost marcat de controverse în privința deciziilor de arbitraj. Adrian Porumboiu, fostul arbitru FIFA, a analizat maniera de arbitraj a lui Sebastian Colțescu și a dat verdictul.

Adrian Porumboiu a analizat arbitrajul lui Sebastian Colțescu în CFR Cluj – FCSB 2-2

Un meci de talia celui dintre CFR Cluj și FCSB anticipa o tensiune generală, mai ales în contextul în care ambele echipe aveau nevoie de victorie pentru a remedia situația dezastruoasă din campionat.

Deciziile „centralului” Sebastian Colțescu au născut un val de discuții. Adrian Porumboiu a analizat desfășurarea partidei în urma verdictelor date de arbitraj și a sugerat ce ar trebui să se întâmple de acum.

„Tricou de calitate bună, dar decizie proastă!”

„Nu trebuia delegat Colțescu. Trebuia un arbitru FIFA. Cred că a fost o delegare oportună. Mi-a plăcut . Eu zic că nu trebuie să mai arbitreze FCSB. Legăturile și sentimentele sunt puternic înrădăcinate, iar orice eroare apare este discutabilă. Cred că FIFA, UEFA, insistă pe anumite legi, reguli, privind 11 metri, jucarea mingii cu mâna… Sunt foarte multe elemente de luat în calcul.

După părerea mea, la faza în care s-a acordat 11 metri pentru FCSB, distanța era foarte apropiată, mâna nu avea cum să se ducă, decât să stea puțin depărtată de corp, s-a dat, asta e situația. Dar s-au întâmplat două faze, tot de 11 metri, care nu au fost luate în considerare. Ținerea de tricou a unui jucător advers, înainte se sancționa cu lovitură liberă directă și avertisment. FIFA a scos avertismentul, că nu trebuie sancționată o asemenea fază, dar lovitura liberă directă nu a scos-o din textul regulilor. Nu știu de ce nu au văzut pe video, a fost destul de clar. Tricou de calitate bună, dar decizie proastă.

„E perfect valabil ce a zis Gigi, să nu mai arbitreze CFR Cluj, eu spun că nici pe FCSB!”

Faza lui Șut mi se pare mult mai clară de 11 metri. Este o distanță apreciabilă și cred că acolo se aplica mai repede penalty decât la faza din care s-a marcat. Puteau să intervină la șutul lui Șut. Dacă la o lovitură de colț, mingea nu a intrat în joc și un jucător al echipei adverse celui care execută mingea de la colț lovește, foarte corect, mingea nu era în joc, eliminare. Dar de ce să iei dreptul unei decizii tehnice, care era foarte clar că trebuia să repete cornerul. Nu pot să îmi explic ca un arbitru să lase avantaj, corect pentru CFR Cluj, care a și marcat, și să nu revină cu cartonaș galben la Mihai Popescu, nu ai cum. Lucrurile sunt evidente, al doilea galben categoric, a ridicat piciorul. A fost un atac neregulamentar.

Referitor la arbitraj, sunt niște lucruri care rămân într-o zonă gri. FCSB a primit primul penalty ușor, era al doilea galben la al doilea cartonaș galben la Mihai Popescu și a fost privată de două penalty-uri la Alibec și Șut, după opinia mea și mai ales . Nu pot spune că a influențat Colțescu, dar a avut o manieră de arbitraj la nivelul unui asemenea derby. Arbitrul trebuie să fie deasupra oricăror interese al cluburilor și e perfect valabil ce a zis Gigi, să nu mai arbitreze CFR Cluj, eu spun că nici pe FCSB”, a spus Adrian Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.