Verdict final în cazul morții lui Boupendza! La ce concluzie tulburătoare au ajuns autoritățile din China

Deși s-au speculat mai multe variante printre care căderea accidentală, sinuciderea sau chiar crimă, autoritățile chineze au ajuns la o concluzie tulburătoare după o săptămână de investigații.

Aaron Boupendza s-a sinucis! Verdictul dat de chinezi

Aaron Boupendza a fost adus la Rapid de Marius Șumudică în toamna anului 2024 după un mare scandal pe care gabonezul l-a avut cu Zamalek, acolo unde trebuia să ajungă înainte de a venit la clubul din Giulești.

Atacantul de 28 de ani nu a evoluat foarte mult pentru „alb-vișinii” și a părăsit echipa după doar o jumătate de sezon. Boupendza ajunsese în China, acolo unde era plătit cu 800.000 de euro pe sezon, însă problemele psihice i-au adus sfârșitul.

Gabonezul a căzut de la etajul 11 al unui bloc din China, iar poliția din China s-a ocupat să afle care a fost motivul. Autoritățile au ajuns la concluzia că a fost vorba de o sinucidere provocată de grave probleme mintale cu care fostul atacant al Rapidului se confrunta, au scris chinezii citați de

Abdoul, „fratele” lui Boupendza, a oferit detalii cutremurătoare despre momentul morții gabonezului

Fostul fotbalist al Rapidului se confrunta cu o depresie cauzată de consumul de substanțe interzise. , în care gabonezul lua pe ascuns plicuri de gaz ilariant, pe care prietenul său i le interzicea:

„De duminică, după meci, jucătorii sunt la Shanghai. Când au revenit, am urmărit meciul. El lua nişte plicuri (n.r. de gaz ilariant). Și i-am spus: „Oprește-te, nu mai lua asta, îți distrugi cariera.” Și el mi-a zis: „Nu ai venit aici să-mi faci morală. Am bani. Dacă am o problemă, mă descurc singur.” I-am spus: „OK, nicio problemă.”

La un moment dat, am ieșit și am văzut că nu era în cameră. Nici în living. Se închisese în bucătărie pentru că știa că dacă îl prind cu acele plicuri, le voi lua. Am spart ușa bucătăriei. I-am zis: „Aaron, uite în ce stare ești. Joci fotbal, clubul ăsta are clauze, trebuie să le respecți.” Mi-a zis: „Gata, nu mai iau”. L-am văzut ridicându-se, s-a dus în camera mea, a închis ușa. Am spart ușa. A ieșit în fugă. S-au întâmplat lucruri nebune. M-a privit. Nu m-a atins. I-am zis: „Frate, ești ca mine.” Am încercat să-l opresc. Încerca să se smulgă din mâinile mele. A deschis balconul. I-am zis: „Vrei să faci asta?” Mi-a zis: „Lasă-mă.”

În timp ce era pe balcon, am încercat să-l trag înapoi o dată, de două ori, de trei ori. M-a lovit serios cu cotul. Erau vecini jos care priveau. Și dintr-o dată, s-a aruncat. Pur şi simplu s-a aruncat. Eu am coborât scările. Nici nu am avut timp să iau liftul. Când am ajuns jos, credeam că încă respiră. Ambulanța a venit poate după 10-15 minute. L-au dus. A venit și poliția. Am urcat. Au făcut prelevări. Au văzut hainele. Au văzut scena. Apoi m-au dus la secție pentru declarații. M-au interogat. Mi-au spus: „Nu o să te reținem, pentru că vecinii au zis că ai încercat să îl oprești de la a se arunca.” De patru ori. Sunt și camerele care au înregistrat”, a fost mărturia şocantă a lui Abdoul, pentru