Verdict final în scandalul de 7,5 milioane de euro de la Universitatea Craiova: „Nu se mai pot face abuzuri!” Video exclusiv

Andrei Ivan, Jovan Markovic, Sergiu Hanca și Ionuț Vînă au fost excluși din lot de Mirel Rădoi la finalul anului trecut, iar ultimii doi au intrat în litigiu cu Universitatea Craiova. Mihai Stoichiță, director tehnic în cadrul FRF, a oferit un verdict final în privința cazului celor doi jucători din Bănie.

Mihai Stoichiță, convins că Vînă și Hanca au în spate „sfătuitori”: „Nu sunt experți în litigii”

Cazul celor doi fotbaliști a fost judecat de Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor, însă intențiile lui Hanca și Vînă au fost respinse. În cazul în care Universitatea Craiova pierdea speța, , întreg , Emilian Hulubei, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță este convins că și Ionuț Vînă sunt dirijați din spate și consideră că suma totală de 7,5 milioane de euro pe care o cer cei doi jucători este exagerată.

„Eu nu cred că au cerut ei. (n.r. au cerut alții în numele lor) Sigur că da. Sunt chichițe avocățești. 7,5 milioane de euro, asta e o sumă care este în mințile oricui. Eu nu cred că Vînă și Hanca sunt experți în litigii. Au și jucat după începerea litigiilor.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre acest proiect de contract cadru. Care trebuie făcut și în care să fie un lucru echilibrat pentru ambele părți, angajat-angajator, în care să nu mai existe chichițe.

Momentul în care denunți un contract să nu fie unilateral, ci să fie pe cale amiabilă, să fie cât mai logic făcut. Pentru că se ajunge la absurd. Pentru că îl antrenezi la șase dimineața că vrei tu să-l antrenezi la ora aia și el să îți ceară 7,5 milioane de euro, unde e adevărul?”, a declarat Mihai Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

Mihai Stoichiță, verdict final în scandalul de 7,5 milioane de euro dintre Hanca și Vînă, de o parte, și Universitatea Craiova de cealaltă: „Nu se mai pot face abuzuri”

Deși suma îi se pare absurdă, Mihai Stoichiță a precizat că decizia trebuie să fie echilibrată și să respecte ambele părți implicate. Directorul tehnic al FRF a mărturisit că abuzurile asupra jucătorilor trebuie să înceteze.

„E foarte interesant pentru că trebuie păstrat un echilibru. (n.r. nu mai pot să trimită jucătorii să se antreneze singuri?) Da, bineînțeles, nu se mai pot face abuzuri de acest gen, în care să-l trimiți la cinci dimineața să se antreneze. Nu se mai poate! Trebuie respectate ambele părți din contract. Nu pot să dau amănunte pentru că este foarte stufos.

ADVERTISEMENT

( n.r. cazul Hanca și Vînă) Se ajunge la absurditatea situației. Eu nu cred că ei sunt cei care au inițiat mișcarea, ci alții din umbră. Nu vreau să mă pronunț ce funcții sau cine sunt pentru că aș putea să fiu atacat.

ADVERTISEMENT

Dar sfătuitorii ăștia profită de anumite chichițe avocățești pentru a ajunge la această sumă. Pot să ceri 7,5 milioane de euro unui club, dacă le-ai trecut în contract. Nu dacă ți se întâmplă ceva să-mi plătești 7,5 milioane de euro. Nu ți se pare că este exagerată suma dintr-odată la 7,5 milioane de euro de la 10.000 pe lună?”, a mai spus Mihai Stoichiță.

Vivi Răchită i-a pus la zid pe Hanca și Vînă: „Cine-i mai ia la club?”

Valeriu Răchită, cel mai noul colaborator al emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, a comentat cazul celor doi fotbaliști și a pus în comparație o situație similară în care s-a regăsit în urmă cu aproape 20 de ani.

„Mai ții minte acum 20 de ani când nu voiau jucătorii să își prelungească contractele cum îi trimiteau să se antreneze singuri? Păi mi s-a întâmplat mie, pe propria mea piele.

În 1995, când am câștigat Cupa trebuia să îmi prelungesc contractul. Nu am vrut să-mi prelungesc contractul în condițiile clubului, am vrut în condițiile mele. Și m-au trimis la juniori. Și mă antrenam singur”, a declarat Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Fostul fotbalist al Petrolului Ploiești și al Stelei (n.r. FCSB) i-a pus la zid pe cei doi fotbaliști ai Universității Craiova, întrebându-se ce club ar risca să-i transfere după scandalul cu echipa finanțată de Mihai Rotaru.

„Eu mă gândesc cine-i mai ia pe Hanca și Vînă după ce li se termină contractul. Pentru că gândesc din postura clubului. ‘Bă, au rămas Hanca și Vînă liberi de contract’. Niște mercenari Wagner sunt ăștia.

Merg undeva, nici nu-mi fac treaba și după câteva zile cer milioane de euro. Cinci milioane de euro Vînă ajunge patron la Petrolul. Asta e strategia. E o aberație”, a mai spus Valeriu Răchită.

Dănuț Lupu nu ar putea proceda la fel ca Hanca și Vînă: „Nu e aberant, e absolut exagerat”

Dănuț Lupu, printr-o intervenție în cadrul ultimei ediții a emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, și-a exprimat opinia în privința litigiului dintre Universitatea Craiova cu Hanca și Vînă. Președintele CS Dinamo consideră că cei doi fotbaliști au exagerat absolut.

„Eu cred că Federația și Liga va trebui să găsească o soluție, fiindcă după vor fi mari probleme în fotbal cu jucătorii care nu vor mai fi doriți la echipă. (n.r. 7,5 milioane de euro) Nu e aberant, e absolut exagerat.

Am zis 7 milioane de euro nu valorează ei și tu ceri un prejudiciu de 7,5 milioane de euro. Eu ca fotbalist nu aș putea face lucrul ăsta. Nu mai sunt dorit, mă urc, îmi fac bagajele și am plecat. Stai să te rogi de cineva să joci”, a spus și Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.