Verdict în procesul dintre Vladimir Ciorbă și Nicolae Ciucă. Ce au decis judecătorii după ce șeful Nordis a cerut 100.000 de lei pentru ”minciunile din campanie”

Vladimir Ciorbă, acționar majoritar al grupului Nordis și soț al fostei deputate Laura Vicol, i-a cerut 100.000 de lei fostului premier Nicolae Ciucă, în instanță. Ce au decis judecătorii

Soțul Laurei Vicol, deranjat de afirmațiile lui Nicolae Ciucă din campania electorală

Tribunalul București a tranșat disputa dintre Vladimir Ciorbă și Nicolae Ciucă, începută în decembrie 2024, pe vremea când fostul șef al PNL încă era premier al României. Soțul fostei deputate PSD Laura Vicol, anchetat de DIICOT în celebrul dosar Nordis l-a acuzat pe Ciucă de ”informații mincinoase” pe care acesta le-ar fi vehiculat în timpul campaniei electorale pentru Cotroceni.

Vladimir Ciorbă i-a cerut lui Nicolae Ciucă despăgubiri morale de 100.000 de lei (aproape 20.000 de euro) pentru ”încălcarea drepturilor la onoare, demnitate, reputație și imagine”, precum și obligarea pârâtului de a-i prezenta scuze publice acționarului Nordis.

”În motivarea cererii, acesta a arătat, în esenţă, că pârâtul a emis judecăţi de valoare cu titlu de adevăr, fără să aibă probe în acest sens, denaturând adevărul şi transmiţând informaţii false în vedere influenţării alegătorilor, distrugând brand-ul Nordis”, se arată în cererea de chemare în judecată consultată de FANATIK.

Ce au decis judecătorii în procesul dintre Vladimir Ciorbă și Nicolae Ciucă

Marți, 3 februarie 2026, lui Vladimir Ciorbă, stabilind că aceasta este neîntemeiată. Decizia instanței nu este definitivă, iar șeful Nordis mai are la dispoziție varianta apelului, pe care îl poate depune în maxim 30 de zile de la comunicarea hotărârii.

În urmă cu un an, Vladimir Ciorbă a recunoscut că a dat în judecată mai multe persoane publice, urmând ca banii pe care i-a solicitat în cadrul acțiunilor civile să fie donați.

„Am dat în judecată mai multe personalități, unele și politice, pentru toată defăimarea pe care au făcut-o în campanie, bazându-se pe informații mincinoase, și știau sigur că sunt mincinoase. I-am dat în judecată în civil, și vom vedea dacă avem vreo șansă.

Nu vreau să mă îmbogățesc, banii se donează (…) sunt multe, sunt despre mine, despre familia mea, despre Nordis”, spunea soțul Laurei Vicol la acea vreme.

Vladimir Ciorbă, cercetat de DIICOT pentru delapidare

Vladimir Ciorbă deține 46% din grupul Nordis și este cercetat pentru mai multe infracțiuni . Procurorii susțin că, începând cu anul 2018, a pus bazele unei structuri piramidale menite să fraudeze clienții din sectorul imobiliar. De asemenea, el este acuzat de însușirea ilegală a unor sume uriașe din activele companiilor Nordis, banii fiind folosiți, conform anchetei, pentru cheltuieli personale de lux și vacanțe.

Schema ar fi presupus încheierea unor contracte pentru apartamente care nu au mai fost finalizate sau care au fost vândute de mai multe ori către clienți diferiți (ipoteză respinsă de reprezentanții Nordis). În plus, DIICOT investighează și sustragerea de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat prin diverse mecanisme financiare complexe.

Prejudiciul în dosarul Nordis este estimat la aproximativ 75 de milioane de euro, numărul victimelor depășind 850 de persoane.

Nordis a ajuns în insolvență după scandalul de anul trecut

Vladimir Ciorbă a fost reținut în februarie 2025, iar în luna august, Curtea de Apel București a decis ridicarea definitivă a controlului judiciar. Instanța a ridicat, de asemenea o parte din sechestrele asiguratorii impuse anterior bunurilor sale și ale firmei (aproximativ 15 milioane de euro).

În prezent, firmele din grupul Nordis se află în procedură de insolvență, la cerere.