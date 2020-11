Fostul președinte al clubului Dinamo, Florin Prunea, a aflat că nu trebuie să îi plătească lui Mircea Rednic daunele de 700.000 de euro pe care acesta din urmă le-a solicitat în instanță.

Deși clubul Dinamo este pe marginea prăpastiei ca urmare a incapacității conducerii spaniole de a-l întreține din punct de vedere financiar, gloriile clubului se ceartă între ele prin tribunale.

Mircea Rednic îl dăduse în judecată pe Florin Prunea, după ce fostul portar l-a acuzat că a încasat, alături de fiica sa Luana, bani din comisioane, pe când o antrena pe Dinamo.

Cum a ajuns Mircea Rednic să îl dea în judecată pe Florin Prunea

Verdictul secției a III-a Civilă în cazul procesului pe care Mircea Rednic i l-a intentat lui Florin Prunea a venit ieri, 17 noiembrie, iar rezultatul nu a fost unul favorabil fostului antrenor al lui Dinamo. Acesta ar fi vrut despăgubiri în valoare de 700.000 de euro din partea lui Prunea.

Totul a pornit de la o serie de acuze dure pe care fostul portar le-a lansat în spațiul public în startul sezonului 2019-2020, atunci când Dinamo trecea printr-un moment extrem de greu. Mircea Rednic fusese îndepărtat de la club, iar Bogdan Bălănescu îl antamase pe Florin Prunea și împreună luaseră decizia de a schimba antrenorul.

Alesul a fost Eugen Neagoe, cel care venea la Dinamo după ce, în trecut, făcuse o serie de comentarii neinspirate cu privire la clubul alb-roșu și la suporterii săi. Firește, „câinii” nu au uitat și, revoltați și de îndepărtarea lui Rednic, favoritul lor, ei i-au contestat dur pe Bălănescu, Prunea și Neagoe.

Fostul goalkeeper a considerat că „Puriul” a instigat fanii. Mai mult, el i-a reproșat lui Mircea Rednic că s-a îmbogățit ca urmare a comisioanelor încasate de la jucători pe vremea când o antrena pe Dinamo.

„Rednic este principalul instigator şi am dovezi clare. Cei care au venit cu torţe la casa lui Bălănescu, i-au speriat familia, au vopsit maşini, au venit de la Rednic de acasă, sunt suporteri care au recunoscut asta.

Am avut o discuţie cu Ionuţ Negoiţă şi nu trebuie să mai ascundem mizeria sub preş! Acest profitor şi fiica lui au căpuşat clubul Dinamo! Au încasat sute de mii de euro din comisioane!

Fabbrini a fost îndepărtat de la Dinamo pentru că transferul nu s-a făcut prin firma fiică-sii. Aceeaşi regie şi la Gnohere şi la Salomao şi au încercat şi cu Montini acum”, spunea Florin Prunea la Digisport.

Răspunsul lui Rednic nu a întârziat. Fostul antrenor s-a apărat susținând că a adus bani din propriul buzunar în clubul Dinamo și a anunțat imediat că îl va da în judecată pe Florin Prunea.

„Am fost atacat nepermis și o să-l dau în judecată. Zicea că are probe. Eu aveam o impresie despre Prunea, dar nu știam că este și prost! Este chiar prost și-l expun cei de acolo. Biroul său este la 10 metri de contabilitate. Să se ducă si să vadă. El vorbește de sute de mii, comisioane. La Matic s-au dat comisoane în patru tranșe.

Tot la contabilitate să vadă cum am renunțat la salariu. Credeți că am împrumutat clubul că-mi era drag Negoiță? Nu, pentru că nu aveam bani. Și, decât să ne împrumtăm, ca alții, pe la Gigi Becali sau pe la bănci, am zis să ajut clubul”, a replicat Rednic, potrivit aceleiași surse.

Cum justifică instanța decizia și ce spune Florin Prunea: „Probele au fost clare”

Din păcate pentru Mircea Rednic, acțiunea sa nu s-a bucurat de succes în instață și a fost respinsă în data de 17 noiembrie 2020, fiind considerată neîntemeiată.

„Respinge acțiunea ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 30 de la comunicare, apel care se va depune sub sancțiunea nulității la tribunal”, se arată pe site-ul Ministerului Justiției.

Florin Prunea a primit cu încântare vestea și a dezvăluit că nu lua în calcul altă hotărâre a instanței, având în vedere caracterul probelor pe care le-a prezentat. Prunea susține că a adus în instanță dovezi care îi susțin punctul de vedere.

„Documentele pe care le-am depus la instanță au fost zdrobitoare. Avocații s-au ocupat, azi am primit și eu vestea. Era normal, el m-a dat în judecată. El cu fiica lui. Îmi cereau 700.000 de euro, mi se pare. Cam așa. Era clar că instanța va respinge pentru că probele au fost zdrobitoare. Am avut dreptate cu tot ce am spus”, a spus Florin Prunea, conform Digisport.