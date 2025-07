Verdict neașteptat în cazul fostului avocat al lui Călin Georgescu, acuzat de agresiune sexuală: ”Minora a inițiat interacțiunea”.

Judecătoria Buftea a respins cererea de emitere a unui ordin de protecție împotriva lui Bogdan Mircea Petre, fostul avocat al lui Călin Georgescu, formulată de A.I.M., o minoră de 15 ani care-l acuză pe bărbat de agresiune sexuală, fără însă să depună o plângere penală în acest sens.

În paralel, Judecătoria Sectorului 3 a respins și cererea avocatului de emitere a unui ordin de protecție împotriva influencerului Dumitru Alexandru Costandachi, supranumit Justițiarul din Berceni. Acesta a ”documentat” întregul caz și a intervenit în forță în momentul în care a primit semnale că minora ar putea fi în pericol. Justițiarul l-a și imobilizat pe Bogdan Mircea Petre până la sosirea unui echipaj de poliție.

ADVERTISEMENT

Declarațiile din instanță ale minorei. Ce i-ar fi promis fostul avocat al lui Călin Georgescu

Cazul minorei care îl acuză de agresiune sexuală pe fostul avocat al lui Călin Georgescu se complică. După ce, săptămâna trecută, Bogdan Mircea Petre , influencerul specializat în expunerea cazurilor de pedofilie, cazul a ajuns în instanță.

Minora de 15 ani, care susține că avocatul a fost extrem de insistent și a încercat s-o bage în mașină împotriva propriei voințe, a cerut în instanță un ordin de protecție împotriva bărbatului de 50 de ani.

ADVERTISEMENT

În fața judecătorilor, tânăra a susținut că a fost abordată de fostul avocat al lui Călin Georgescu, înainte cu câteva zile, la un centru comercial din Capitală.

”A făcut cunoștință cu pârâtul în data de 4 iulie, în incinta centrului comercial Mega Mall, în momentul în care intenționa să plece, fiind abordată de acesta, care i s-a adresat și i-a solicitat să meargă împreună la o cafea sau un suc. Dacă inițial a refuzat, afirmând că dorește să meargă acasă, pârâtul a insistat, astfel că în cele din urmă a acceptat invitația. Pe durata întâlnirii, reclamanta a transmis mesaje prietenilor săi, solicitându-le să vină să o ia, întrucât nu se simțea în siguranță.

ADVERTISEMENT

Aceștia au venit – o fată și mai mulți băieți – și au luat-o de la masă, părăsind localul. Ulterior, un băiat și o fată s-au întors pentru a discuta cu pârâtul, dar acesta nu mai era prezent. În timpul conversației din cafenea, pârâtul i-a adresat întrebări de natură personală (despre domiciliu, nume, ocupația părinților, școala frecventată) și a afirmat că o poate sprijini financiar, fără a condiționa acest ajutor”, se arată în încheierea de ședință consultată de FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce i-ar fi răspuns avocatul când l-a întrebat dacă este căsătorit

Fata a mai dezvăluit că a acceptat să meargă cu avocatul la o cafenea ”deoarece s-a simțit speriată”. Ea a recunoscut că bărbatul nu i-a cerut numărul de telefon, însă crede că acesta nu a mai apucat să facă acest lucru din cauza intervenției prietenilor ei.

A doua zi, tânăra , dorind să afle identitatea acestuia. Ulterior, ea a luat legătura cu Justițiarul din Berceni, cunoscut în identificarea presupușilor prădători sexuali. Acesta i-a furnizat mai multe detalii care s-o ajută pe tânără să-l expună public.

”Reclamanta a luat din nou legătura cu pârâtul prin mesaje, exprimându-și nemulțumirea față de comportamentul său. L-a întrebat dacă este căsătorit, iar acesta a negat. Pârâtul i-a propus o nouă întâlnire în București, în zona Basarabiei sau în Centrul Vechi, la o cafenea. Acesta i-a spus că trece printr-o perioadă dificilă și are nevoie de cineva cu care să vorbească”, se mai arată în dosar.

A încercat Bogdan Petre s-o urce pe fată în mașină cu forța? Dezvăluiri din instanță

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc seara, în jurul orei 22:30, în timp ce mama fetei credea că aceasta este cu prietenii. Tânăra a mers pe jos până la locul întâlnirii, în timp ce avocatul a sosit cu autoturismul.

”Acesta i-ar fi spus că dorește să discute cu ea și să stabilească un lucru, insinuând că i-ar putea oferi bani pentru un festival, eveniment la care reclamanta își exprimase anterior dorința de a participa, dar menționase că nu își permite costul biletului.

În timpul conversației, pârâtul ar fi insistat ca reclamanta să urce în autoturismul său, timp în care ar fi apucat-o de talie și de brațe. În acel moment, mama reclamantei a apelat-o telefonic, iar pârâtul, speriat, s-a urcat în mașină. Ulterior, reclamanta l-a contactat telefonic pe domnul Alexandru Costandachi, fiind speriată și plângând. A fost imediat ajutată de acesta și de prietenii săi.

Ulterior, la solicitarea acestuia, reclamanta i-a sunat și pe părinții săi, care au venit la fața locului, împreună cu organele de poliție. Cu această ocazie, s-au deplasat la secția de poliție”, se mai arată în încheierea de ședință, potrivit FANATIK.

În fața instanței, tânăra a precizat că nu a formulat plângere penală, însă solicită emiterea unui ordin de protecție pentru ca bărbatul să nu se mai apropie de ea. Pe de altă parte, adolescenta a recunoscut că de la incident, bărbatul nu a mai contactat-o. De asemenea, fata a dezvăluit că în momentul întâlnirii purta două microfoane asupra ei și că a transmis locația către Justițiarul din Berceni în timp real.

Varianta fostului avocat al lui Călin Georgescu. Cine e Argentinianca

Bogdan Mircea Petre a fost și el audiat, însă povestea relatată de acesta a fost diferită față de cea a fetei. El a declarat în instanță că a fost abordat de tânără în data de 5 iulie, la ieșirea din centrul comercial. Fata l-ar fi întrebat dacă este avocatul lui Călin Georgescu.

”După ce acesta a confirmat, reclamanta i-a spus că are și ea unele probleme și că ar avea nevoie de consiliere. Pentru a nu rămâne în dreptul ușii, pârâtul i-a propus să se deplaseze împreună la cafeneaua Manufaktura, aflată în imediata apropiere, pentru a purta o discuție într-un cadru adecvat.

Pârâtul susține că, odată ajunși la masă, reclamanta s-a prezentat sub numele „(…)”, menționând că este cunoscută sub pseudonimul „(…)” sau „Argentinianca” și că are domiciliul în Voluntari. Interacțiunea dintre cei doi a fost minimă, întrucât reclamanta era preocupată de telefonul mobil, discuția rezumându-se la câteva replici. La scurt timp, au apărut mai mulți cunoscuți ai reclamantei, care nu au interacționat cu pârâtul, iar reclamanta s-a ridicat și a plecat. Pârâtul precizează că nu a perceput nimic neobișnuit în acea situație, a achitat nota de plată și a părăsit locația”, se mai arată în document.

Minora ”purta o ținută sumară”, iar avocatul a invitat-o în mașină ”pentru discreție”

Fostul avocat al lui Călin Georgescu a subliniat că interacțiunea inițială s-a desfășurat în spațiul public și că, în virtutea activității profesionale care a implicat numeroase victime minore, nu a perceput întâlnirea ca fiind nepotrivită.

Ulterior, Petre a fost contactat de tânără, care i-a trimis un mesaj și a întrebat-o ”dacă își mai amintește de ea”. A urmat o conversație, în urma căruia a fost stabilită o întâlnire la o cafenea situată la parterul clădirii unde avocatul își are sediul profesional. Tânăra nu a venit la întâlnire, însă cei doi au continuat să discute telefonic.

”În ziua incidentului, pârâtul susține că a fost contactat de reclamantă în jurul orei 19:00, aceasta afirmând că și-a informat în mod fals mama că se va întâlni cu prietenii în zona Ștefănești.

Ulterior, în jurul orei 21:30, reclamanta l-a invitat să se vadă, trimițându-i o locație. Pârâtul afirmă că, în jurul orei 22:20, a ajuns la adresa indicată, care se afla pe o stradă mai puțin circulată.

Reclamanta purta o ținută sumară (pantaloni scurți), iar el a menționat că amândoi erau îmbrăcați necorespunzător pentru a rămâne în acel loc, propunându-i să urce în mașină pentru discreție”, se mai arată în încheierea de ședință.

Bogdan Petre susține că el este cel agresat

Bărbatul le-a spus judecătorilor că în acel moment, telefonul fetei a sunat, iar minora i-a spus că o caută mama ei. Din acest motiv, avocatul s-ar fi retras în mașină pentru a-i permite să vobească în liniște.

”Observând că apelul telefonic s-a încheiat și că aceasta nu reacționează, a coborât din vehicul și a invitat-o din nou să urce, menționând că poate lăsa ușa deschisă și chiar să cheme o prietenă, pentru a se simți în siguranță. În acel moment, pârâtul afirmă că a fost înconjurat și agresat de un grup de aproximativ șapte persoane”, a mai susținut Bogdan Petre.

Judecătorul crede că adolescenta ”a acționat într-o manieră care nu poate fi specifică vârstei sale”

Magistrații de la Judecătoria Buftea au respins cererea minorei A.I.M. de emitere a unui ordin de protecție împotriva fostului avocat al lui Călin Georgescu, motivând că nu există indicii clare că bărbatul ar reprezenta un pericol pentru integritatea fetei. Judecătorii spun că ” din conversaţiile pe whatsapp depuse la dosarul cauzei de reclamantă, precum şi din interogatoriul părţilor, reiese că agresiunea invocată de reclamantă nu poate fi reţinută, iniţiativa continuării interacţiunii dintre cele două părţi aparţinându-i reclamantei”.

În ciuda faptului că are o vârstă fragedă iar discernământul este în formare, instanța a reținut că ”în mod deliberat a întrepins acest întreg demers, acţionând într-o manieră care nu poate fi specifică vârstei sale”.

Comportamentul avocatului, ”deși reprobabil și de natură a ridica serioase semne de întrebare la intențiile pe care le poate avea un bărbat de 50 de ani la o întâlnire într-o locație obscură, la ora 22:30, cu o minoră de 15 ani”, nu este suficient, din perspectiva jdecătorilor, pentru a fi considerat un pericol pentru integritatea tinerei.

Nici Justițiarul din Berceni nu s-a ales cu ordin de protecție: ”Reclamantul a prezentat fals faptele”

În celălalt proces, în care Bogdan Mircea Petre a cerut ordin de protecție împotriva Justițiarului din Berceni, magistrații de la Judecătoria Sectorului 3 au motivat refuzul prin aprecierea că ”reclamantul a prezentat fals faptele fiind greu de crezut că, după ora 21:30 (în cursul nopţii), un avocat, îmbrăcat doar în pantaloni scurţi şi maieu, s-ar deplasa din Bucureşti către o stradă întunecată din Ştefăneştii de Jos (judeţul Ilfov), la solicitarea unei tinere misterioase necunoscute (ce se afla în îngrijirea părinţilor săi), strict pentru a-i oferi consultanţă juridică, în absenţa unui contract de asistenţă juridică şi în afara sediului profesional al avocatului (filele 28-29).

De altfel, este de neînţeles de ce reclamantul ar fi invitat-o repetat pe tânără în maşina sa, strict pentru a discuta, în condiţiile în care tânăra respectivă ezita să facă acest lucru (filele 28-29)”.

Judecătorii bucureșteni s-au mai arătat surprinși că avocatul, ”bărbat în vârstă de 50 ani, a acceptat să se întâlnească noaptea cu o tânără, ce i-ar fi minţit pe părinţii ei că merge la o prietenă doar pentru a se întâlni cu el”. De asemenea, instanța a arătat că nu înțelege motivul pentru care Petre nu a anunțat DGASPC și nici nu a apelat numărul unic de urgență pentru copii ”deși s-a gândit că ar putea fi o fată abuzată de familie”.

Avocatul care l-a reprezentat pe Călin Georgescu susține că se teme de Justițiarul din Berceni

În fine, motivul pentru care instanța a respins emiterea unui ordin de protecție a fost că reclamantul nu a dovedit că viața sau integritatea lui psihică ar fi puse în pericol ci doar că acesta este nemulțumit că Justițiarul a întreprins o activitate online care-l vizează în mod direct.

În instanță, fostul avocat al lui Călin Georgescu a declara că a invitat-o pe minoră în mașină pentru că ”afară se întunecase, începuse să bată vântul și ploua”, moment în care a fost înconjurat de mai mulți bărbați care l-au lovit cu putere, l-au trântit la pământ, i-au rupt lanțul de aur de la gât, l-au sugrumat și l-au imobilizat.

”În ceea ce priveşte agresiunea exercitată asupra sa de către pârât, reclamantul a relatat că toată această situaţie a fost premeditată, fiind o înscenare regizată meticulos de Alexandru Costandache, de care se teme”, a mai arătat avocatul în instanță, potrivit încheierii de ședință consultate de FANATIK.