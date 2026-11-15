Verdict-șoc despre Mauricio Pochettino la Manchester United: „Aș fi surprins dacă ar rezista 18 luni”

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, după ce conducerea de pe Old Trafford l-a demis pe Michael Carrick (45 de ani). Argentinianul preia unul dintre cele mai titrate cluburi engleze într-un moment extrem de delicat. Pentru prima dată în era post-Ferguson, Manchester United se află în zona retrogradabilă. Mai precis, ocupă locul 18, cu 8 puncte.

O legendă din Premier League nu are încredere în Mauricio Pochettino la Manchester United

Deși tehnicianul sud-american vine ca un posibil salvator al echipei de pe Old Trafford, nu toate legendele sunt de aceeași părere. Fostul atacant de la Leicester City și FC Barcelona, Gary Lineker, este convins că Mauricio Pochettino nu va accepta condițiile dificile de la Manchester United și mandatul său nu va fi de lungă durată. Fostul internațional crede că dificultățile ”diavolilor roșii” nu pleacă de la banca tehnică, ci conducerea nu are răbdare cu antrenorii.

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”Cred că vor avea un start rezonabil și se vor descurca bine o vreme. Cred că Pochettino va fi dezamăgit de cum merg lucrurile și aș fi surprins dacă ar mai fi la club peste 18 luni. De fiecare dată, e ca și cum s-ar repeta aceeași poveste. Antrenorul este mereu învinovățit, iar asta se vede. Și cred că adevăratele probleme sunt mai presus de antrenor. Dacă te uiți la unele dintre numele pe care le-au avut în ultimii zece ani, câți manageri au venit și au plecat de la Alex Ferguson încoace? Doisprezece? Și toți pleacă spunând că echipa este un dezastru”, a spus Gary Lineker, potrivit .

Mauricio Pochettino va debuta pe banca lui Manchester United într-o partidă mai mult decât complicată. ”Diavolii roșii” vor merge în deplasare, pe Anfield, pe 22 noiembrie, pentru duelul din etapa 11 a Premier League, contra celor de la Liverpool. Cele două echipe se află la poli opuși ai ierarhiei în prima ligă engleză. ”Cormoranii” ocupă locul 4, în timp ce Manchester United se situează pe poziția a 18-a.

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Manchester United a ajuns la al 13-lea antrenor din era post-Ferguson

După , pe Old Trafford, clubul nu a mai găsit liniștea băncii tehnice. Primul angajament eșuat a fost cel al lui David Moyes, care a ratat calificarea în cupele europene, în sezonul 2013-2014, cedând postul mai departe. Au urmat Ryan Giggs și Louis van Gaal, înaintea eșecului costisitor cu Jose Mourinho. Pentru a rezilia contractul cu ”The Special One”, clubul a plătit 23 de milioane de euro despăgubiri.

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Cel mai lung mandat a fost al primului venit după portughez. Este vorba despre Ole Gunnar Solskjær, care a rezistat trei ani la Manchester United. Ulterior, Ralf Rangnick, Erik ten Haag, Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim și Darren Fletcher au pregătit echipa britanică, înaintea sosirii lui Michael Carrick pe banca tehnică. Fostul fotbalist a avut un parcurs dezastruos, iar, în prezent, conducerea clubului încearcă să redreseze situația din campionat cu Mauricio Pochettino pe bancă.

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