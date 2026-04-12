Verdictul care schimbă total atmosfera înainte de derby-ul U Cluj – Universitatea Craiova! Ce șanse la titlu au cele două echipe de suflet ale lui Eugen Neagoe: „Indiferent de rezultat!“

Universitatea Cluj – Universitatea Craiova se anunță unul dintre cele mai interesante dueluri ale finalului de tur din play-off-ul SuperLigii, un meci cu miză importantă în lupta pentru titlu. Dincolo de calculele din clasament, partida de pe Cluj Arena readuce în prim-plan și nume importante din fotbalul românesc, oameni care au scris istorie la ambele cluburi și care privesc acest duel cu o încărcătură emoțională aparte.

Eugen Neagoe, cu sufletul între Universitatea Cluj și Universitatea Craiova

Unul dintre aceștia este Eugen Neagoe, fost antrenor atât la Universitatea Craiova, cât și la Universitatea Cluj, tehnicianul care cunoaște foarte bine ambele vestiare și care vede meciul de luni drept unul echilibrat, deschis oricărui rezultat, dar fără a decide campioana.

Neagoe a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit cu emoție despre duelul dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, două echipe pe care le consideră apropiate sufletului său. Fostul tehnician al celor două formații a analizat în detaliu forța primelor clasate din SuperLigă, a explicat diferențele de randament ale unor jucători în funcție de contextul clubului, dar a și anunțat ce se întâmplă cu titlul după acest meci.

Neagoe a anunțat ce se întâmplă cu titlul după Universitatea Cluj – Universitatea Craiova

Cum vedeți duelul dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova în acest moment al sezonului?

– Sunt două echipe bune, valoroase, cu jucători de calitate. Pot să spun că ambele echipe le am la inimă, la suflet. Bineînțeles, la Universitatea Craiova am lucrat atâția ani, sunt crescut aici, în timp ce pe U Cluj am antrenat-o, ce-i drept o perioadă destul de scurtă, dar m-am simțit, sincer vă spun, extrem de bine din toate punctele de vedere.

Credeți că acest meci poate decide deja campioana sau este prea devreme pentru un verdict?

– Nu se va decide campioana după meciul de luni, indiferent de rezultat. Ambele sunt echipe valoroase, au forță să câștige următoarele jocuri. Craiova e solidă, U Cluj are jucători în atac care-mi plac extrem de mult, mai exact Mendy și Macalou. De asemenea, mai e Drammeh, dar și . Ei au ajutat extrem de mult Clujul prin aportul lor. Mai este și tânărul Coubiș, cel adus de curând…un jucător de mare calitate. Împreună cu ceilalți jucători cu experiență, U Cluj formează o echipă chiar bună, care se poate lupta la titlu fără doar și poate.

De ce Lukic nu a dat randament la Universitatea Craiova? Verdictul lui Eugen Neagoe

Există jucători din ambele loturi pe care îi știți, ați mai lucrat cu ei. De ce credeți că sunt jucători care la Craiova nu au dat randamentul dorit, iar aici îl dăm exemplu pe Lukic, în timp ce la U Cluj a reușit să devină golgheterul Superligii?

– A fost mai grea acomodarea lui la Craiova după ce a schimbat țara. A venit la Craiova, o echipă mare, grea și nu este ușor să joci la Craiova. Presiunea sigur este mai mare acolo, pentru că toată lumea vrea campionatul. Nu s-a mai câștigat din 91, de la acel event reușit de generația mea. A fost presiune mare și pentru el, nu era obișnuit. Acum, prin transferul la Cluj, a primit, probabil, chiar și mai multe șanse. A început să cunoască acest campionat, să vorbească românește, să înțeleagă, deci acomodarea e alta. Sunt jucători de calitate care nu se pot acomoda la orice echipă, pur și simplu. A crescut mult acum, iar valoarea echipei l-a ajutat mult. Este un marcator, și-a făcut treaba bine și acum are și mai multă încredere.

Are vreuna dintre cele două echipe, în acest moment, ADN de campioană? Sau, mai bine zis, față de campioană?

– Dacă vorbim de ADN, atunci Craiova are un plus. Are, totuși, patru campionate câștigate, nu? Dar față de campioană au ambele echipe, sunt principalele favorite la titlu. Merită felicitate pentru evoluții și chiar sunt două formații care se bat la campionat clar.

Analiza lui Neagoe înainte de derby. Factorii care pot face diferența în Universitatea Cluj – Universitatea Craiova

Pornește U Cluj cu avantaj datorită faptului că evoluează în fața propriilor fani?

– Este adevărat că fanii Universității Cluj, la meciurile de acasă, ajută echipa extrem de mult, dar nu cred că se va pune problema ca cei de la Craiova să clacheze. Nu cred că presiunea fanilor îi va face pe jucătorii Craiovei să intre timorați pe teren. Au, totuși, jucători de calitate, au jucat și în Europa, în Conference. Vă spun că și în perioada în care eram jucător și jucam pe stadioane pline, eram și mai motivați, montați. Așa vor sta lucrurile și acum. Nu se va pune problema ca jucătorii să se sperie de atmosfera din tribune.

Cât de mult contează experiența în astfel de momente?

– Este adevărat, U Cluj are câțiva jucători de calitate, Nistor, Bic, Chipciu, am lucrat cu ei. Au experiență, da, dar și Craiova are, de asemenea, sportivi valoroși. Ce-i drept va lipsi Bancu, dar și Screciu are experiență în ciuda vârstei fragede. Cred că, per total, va fi un joc echilibrat.

Cum vedeți această luptă de la distanță între cei doi antrenori, Bergodi-Coelho?

– Sunt doi antrenori care au avut rezultate bune. Totuși, ambii au venit pe parcurs, niciunul nu a fost de la începutul campionatului și cred că ar trebui să fim corecți și să le acordăm merite și celor doi antrenori care au început campionatul atât la Cluj, cât și la Craiova. Vorbim de Ovidiu Sabău și Mirel Rădoi, doi antrenori care au fost foarte importanți la cele două cluburi, nu se poate vorbi doar despre cei care sunt acum, în prezent, la echipă.

Pe cine mizează Eugen Neagoe în derby-ul Universităților

Cine crede Eugen Neagoe că va câștiga meciul de luni seară? Aveți în minte și un scor sau un pronostic?

– Scorul nu aș putea să-l ghicesc, nici nu încerc și nici nu vreau. Dar un lucru este cert: oricare dintre cele două echipe poate câștiga. Va fi un meci deschis oricărui rezultat.

Partida retur dintre cele două echipe, de pe „Oblemenco“, va fi ultima a Craiovei de pe teren propriu din actualul sezon și se poate juca inclusiv cu titlul pe masă. Veți fi prezent în tribune la acel joc?

– Dacă nu voi fi plecat și voi fi în Craiova, cu siguranță voi merge la meci. Sunt două echipe de suflet pentru mine și ar fi un moment special.