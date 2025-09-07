Verdictul crunt al lui Dumitru Dragomir: „Ne facem de râs la Mondiale!”. Fostul președinte al LPF vrea o reformă în fotbalul românesc

În urma Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, și speră la reconsiderare a „sportului rege” la noi în țară.

„Ne facem de râs!”. Verdict dezarmat al lui Mitică Dragomir despre naționala României

România a început foarte slab campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026 și doar o serie de victorii pe linie i-ar putea duce pe „tricolori” direct în Statele Unite ale Americii. Naționala lui Mircea Lucescu a pierdut deja contra Bosniei și Austriei și are nevoie de 6 puncte în returul cu cele două pentru a se califica.

Până la acele meciuri, „tricolorii” mai au de trecut de Cipru, națională pe care am întâlnit-o foarte des în ultima perioadă. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mitică Dragomir crede că, dacă ne-am califica la Mondiale, ne-am face de râs:

„Ne facem de râs dacă ajungem la Mondiale. Trebuie reconsiderat fotbalul. Trebuie puși marii fotbaliști să facă antrenament cu copiii. Să-i iei de la 3 ani, nu-i mai iei de la 8 ani. La 10 ani deja să începi să bagi forță-n el, cum fac nemții și englezii.

Putem schimba dacă vrem, dar doar cu centre bine pregătite și bine puse la punct din punct de vedere organizatoric. Nu intrați în panică, eu n-aș intra în turbulența asta generală din țară. Într-adevăr, nu jucăm nimic. Sunt și alte echipe slabe”, a spus Mitică Dragomir la FANATIK SUPERLIGA.

Dumitru Dragomir vrea o națională ca a Spaniei: „Noi nu putem să luăm ce e bun de la ei?”

Fostul președinte este îndrăgostit de jocul Spaniei și și-ar dori ca România să poată copia strategiile ibericilor în ceea ce privește formarea de copii și juniori: „Măi, fraților, nu ați văzut cum joacă Spania asta?

Noi nu putem să luăm ce au bun spaniolii? Durează 10 ani. 10 ani trec fluierând. Asta este o selecție: din 500 de copii ies 5 fotbaliști, dar fără să faci așa ceva nu poți să ajungi la o mare performanță. Noi nu mai avem maidanele, să vină copilul pregătit din punct de vedere tehnic încă de la 10 ani”, a mai spus Dumitru Dragomir, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.