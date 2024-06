Verdictul crunt al medicilor pentru Emilia Ghinescu: “M-au operat de urgență”

Emilia Ghinescu și-a deschis sufletul de curând, în cadrul unui interviu. Cântăreața în vârstă de 45 de ani a relatat cum în trecut medicii i-au dat un diagnostic dur și și-a făcut mari griji pentru viața sa

Ce diagnostic dur a primit Emilia Ghinescu

Emilia Ghinescu nu mai are nevoie de nicio prezentare, căci drept una dintre cele mai talentate artiste din folclorul românesc. Și-a impresionat mereu fanii cu vocea și melodiile sale.

ADVERTISEMENT

Interpreta este tot timpul o prezență caldă în lumina reflectoarelor, dar dincolo de acestea ascunde tristeți pe care doar ea și apropiații săi le știu. În urmă cu câțiva ani, Emilia Ghinescu a avut parte de un șoc atunci când doctorii i-au dat un diagnostic dur.

Emiliei Ghinescu i s-a spus că suferă de cancer la rinichi, după un control. , dar în urma unor investigații amănunțite a aflat că a fost un diagnostic fals. Totuși, a fost operată la rinichi.

ADVERTISEMENT

Emilia Ghinescu a primit diagnostic fals de cancer

Cu toate că a fost supusă intervenției, Emilia Ghinescu a fost avertizată că nu mai poate face copii, fiindcă este foarte periculos pentru viața sa. Recuperarea a fost una foarte dificilă, iar mai târziu Emilia Ghinescu și-a făcut curaj și a mai dat naștere unei fetițe

”Doctorii mi-au spus că am cancer la rinichi. Știam că am probleme. Un doctor neurochirurg s-a gândit că nu am cum să am așa ceva. M-au trimis la alt spital și au văzut că tumoarea aceea era de fapt rinichiul întors.

ADVERTISEMENT

M-au operat de urgență, mi-au băgat o sondă, recuperarea a fost foarte grea. Mi-a spus să nu mă mai gândesc că voi mai putea face vreodată copii, pentru că e foarte periculos cu problema pe care o am eu la rinichi.

Eu oricum nu îmi mai doream copii, dar i-am mulțumit lui Dumnezeu că am scăpat de dureri. Totuși, am mai adus pe lume o fetiță, am avut mare grijă de mine. Mă rog la Dumnezeu să fiu sănătoasă și să nu am probleme.”, a detaliat Emilia Ghinescu pentru

ADVERTISEMENT

Emilia Ghinescu este mamă a trei copii în momentul de față. Are o fetiță care pare că vrea să îmbrățișeze tot muzica plus încă o fiică, pe nume Erika, dar și un fiu, pe nume Andrei, din prima căsnicie. Erika se pregătește să devină medic estetician, iar Andrei își dorește să fie IT-ist.