Verdictul italienilor după un nou meci al lui Daniel Bîrligea în Serie A. Ce au scris despre român

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Pentru Daniel Bîrligea, experiența din Serie A va fi la cu totul alt nivel față de cea din România. Acest lucru se vede deja încă de dinainte să înceapă meciurile. Pentru început, Bîrligea trebuie să-și convingă antrenorul că merită să fie titular, mai ales că titularul de drept Raimondo Antonio are deja înscrise 4 goluri în trei meciuri pentru Frosinone.

Daniel Bîrligea continuă aventura la Frosinone și încearcă să se impună în echipa de Serie A

Mai apoi, iar în partida de astăzi cu Venezia nu a fost cazul. Introdus în teren în minutul 79 al partidei, românul a bifat 19 de minute jucate, profitând și de faptul că arbitrul Mario Perri a fluierat finalul partidei în minutul 90+8.

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Notat cu 6.2, Bîrligea a oferit 2 pase bune din două încercări și a atins mingea de doar patru ori. Potrivit TuttoFrosinone, Bîrligea „nu prea a ieșit în evidență”, semn că mai are mult de muncă pentru a se impune în Serie A. Chiar și așa, FCSB speră ca Frosinone să-l păstreze pe Bîrligea și, implicit, să evite retrogradarea, pentru ca primi alte 3,5 milioane de euro în conturi.

, însă nu a impresionat în niciunul. Debutul a avut loc în victoria cu Fiorentina, scor 3-0, în minutul 90. A fost titular în Cupă la Sassuolo (1-1), dar a fost schimbat după o oră de joc, iar acum a fost introdus în teren în minutul 79.

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Daniel Bîrligea anunța că speră să nu dezamăgească pe nimeni prin transferul său în Serie A

În momentul în care pleca în Italia, Daniel Bîrligea anunța pe aeroport în București că speră ca această experiență să nu fie o dezamăgire pentru nimeni. Jucător crescut în Italia, Bîrligea are avantajul de a cunoaște bine această țară, unde practic se simte ca acasă.

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„Mă simt foarte fericit. E o provocare frumoasă, o provocare pe care o așteptam de mult și abia aștept să ajung acolo, să văd ce pot. Înseamnă foarte mult. Mi-am dorit mereu să ajung acolo. Și când eram mic am visat să… Mă uitam la jucătorii mari și speram să ajung acolo. Am luptat mult și sper să nu dezamăgesc pe nimeni”, declara Bîrligea.