Verdictul lui Anghel Iordănescu despre haosul de la FCSB: „Au un antrenor, dar deciziile sunt în altă parte!”. Exclusiv

FCSB a pierdut cu . Echipa patronată de Gigi Becali a avut cel mai slab golaveraj din grupele Conference League, 3-18, cu doar două puncte adunate în cele şase meciuri.

Verdictul lui Anghel Iordănescu despre haosul de la FCSB: “Practic, au un antrenor… dar deciziile sunt în altă parte”

a comentat haosul de la FCSB la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Fostul selecţioner a lăsat de înţeles că lucrurile nu se vor regla decât atunci când un antrenor va avea linişte şi Gigi Becali nu se va mai implica în pregătirea meciurilor:

ADVERTISEMENT

“Eu cred că trebuie să ne corectăm puțin și să rămânem la FCSB. Din păcate, FCSB-ul nu reușește să facă performanță. Este al cincilea sau al șaselea an când nu reușește să se califice și tot cam la acea perioadă ne putem referi când vorbim de campionatul României.

În primul rând, cred și rămân la convingerea că are un lot de jucători valoroși, buni, mulți dintre ei tineri, cu mare potențial. Dar la FCSB lucrurile stau așa cum le cunoaște toată lumea. Nu are stabilitate antrenorul, nu are continuitate, nu are putere de decizie și asta înseamnă foarte mult pentru fotbalul profesionist.

ADVERTISEMENT

Practic, au un antrenor… dar deciziile sunt în altă parte. Sincer, chiar nu pot să mă aventurez și să spun acum cât va mai dura situația asta, eu sper și cred că în primul rând se va ajunge odată și odată la o înțelegere cu Ministerul Apărării Naționale, sper și cred că din acel moment probabil și investitorul de la FCSB va obosi sau se va ocupa doar de afacerile personale.

Este normal să te interesezi de echipa ta atunci când ești patron. Este normal să ai discuții cu antrenorul, este normal să îi ceri un anumit punct de vedere ca să-l vezi cum reacționează și cum gândește, dar dacă nu îi acorzi încredere și deplină forță de decizie atunci înseamnă că nu ai rezolvat nimic”, a spus Anghel Iordănescu.

ADVERTISEMENT

Iordănescu, dezamăgit după FCSB – West Ham 0-3: “S-a văzut o diferență extrem de mare între ceea ce am prezentat noi și ceea ce a arătat echipa londoneză”

“Tata Puiu” a fost pe stadion la meciul FCSB – West Ham, spunând că a fost o seară tristă, diferenţa de valoare între cele două formaţii fiind uriaşă. În schimb, fostul selecţioner al României este de părere că roş-albaştrii vor arăta o altă faţă la meciul cu Rapid:

“Cred că a fost o seară tristă, a fost o seară care ne-a dezamăgit pe toată lumea. În ceea ce privește jucătorii, este clar că s-a văzut o diferență extrem de mare între ceea ce am prezentat noi și ceea ce a arătat echipa londoneză.

ADVERTISEMENT

Și nu uitați în ultimul rând, când joci cu o echipă care are doar câțiva titulari în rândurile ei, când joci cu o echipă în care au apărut foarte mulți jucători tineri, și mă refer aici la West Ham, și să pierzi într-o asemena manieră, nu vorbesc acum de rezultat, rezultatul e clar 3-0… dar maniera în care s-a pierdut, este extrem de dureros.

ADVERTISEMENT

“FCSB se va găsi la finalul competiției, mă refer la tur și retur, în play-off, în primele șase echipe care se vor bate la campionat”

Mă refer la ușurința cu care jucau acești jucători, modul în care efectiv îți lăsau impresia că nici măcar nu se forțează. În condițiile în care au jucat cinci sau șase jucători de 17 ani, 18 ani, 19 ani sau 20 de ani… Mă rog, unii dintre ei au intrat pe parcursul jocului.

Sunt convins că lucrurile vor sta cu totul și cu totul altfel la meciul cu Rapid. Și mai am această convingere, că FCSB se va găsi la finalul competiției, mă refer la tur și retur, în play-off, în primele șase echipe care se vor bate la campionat.

Cu siguranță lucrurile se vor schimba și există și această probabilitate, ca renașterea să înceapă de la meciul cu Rapid. Un meci din competiția internă nu se aseamănă deloc cu ceea ce înseamnă un joc de reprezentare la nivel de Conference League sau Europa League”, a spus Anghel Iordănescu la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.