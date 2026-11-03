Sport

Verdictul lui Bogdan Stelea după intrarea care a dus la decesul spaniolului Jesus de Miguel: „Nu s-a gândit vreo secundă”

Bogdan Mariș
03.11.2026 | 18:50
Verdictul lui Bogdan Stelea dupa intrarea care a dus la decesul spaniolului Jesus de Miguel Nu sa gandit vreo secunda
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Bogdan Stelea (58 de ani) a analizat ciocnirea violentă dintre portarul Jesus Owono și atacantul Jesus de Miguel, care a dus la decesul fotbalistului spaniol. FOTO: Hepta / colaj FANATIK
Bogdan Stelea a comentat tragedia produsă în Spania, unde fotbalistul lui Tenerife, Jesus de Miguel, a decedat la vârsta de 30 de ani la o zi după ce s-a ciocnit violent pe gazon cu portarul Jesus Owono.
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Atacantul lui Tenerife, Jesus de Miguel, a decedat marți la vârsta de 30 de ani. Tragedia care a șocat fotbalul mondial s-a produs din cauza unei ciocniri violente între fotbalistul spaniol și portarul celor de la Andorra, Jesus Owono. Fostul mare portar Bogdan Stelea (58 de ani) a comentat incidentul devastator care a dus la decesul fotbalistului.

Verdictul lui Bogdan Stelea după incidentul care a cutremurat lumea fotbalului

Bogdan Stelea a analizat faza din postura portarului și a scos în evidență faptul că Jesus Owono nu a avut în niciun moment intenția de a-l lovi pe Jesus de Miguel. Din nefericire, impactul a fost extrem de dur, iar ibericul a făcut stop cardiorespirator pe gazon și a decedat la spital în dimineața zilei de marți. „Nu știam că a murit. Știam doar de acel stop cardiorespirator. Îmi pare rău. Dumnezeu să-l ierte! De fiecare dată când te duci așa, chiar dacă ai intensitate, nu te duci cu gândul de a face rău. Te duci cu ideea să ajungi la minge.

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Ca portar, când ieși așa în afara careului, ieși într-o situație forțată și vrei să ajungi la minge cât mai bine. Nu a avut în minte vreo secundă că va ajunge să-l lovească foarte tare. Sigur nu a vrut să lovească. Portarii ajung în asemenea poziție forțat. Și se duc să lovească mingea sau să facă fault. Dar nu așa dur. Nu s-a gândit vreo secundă să-l lovească atât de rău. Se pot face faulturi, dar nu așa grave. E prima dată când văd așa ceva. El s-a dus pe minge.

Dar se întâmplă să existe contacte când sunt astfel de baloane, între portar și atacant. Mai ales că amândoi vin și au senzația că vor ajunge la minge și vin cu intensitate. Dar e puțin probabil să se ajungă să fie atât de grav. Ăsta e pur ghinion. Când se întâmplă astfel de lovituri, cu intensitate, în zona capului sau a abdomenului, se poate ajunge să fie grav. Oricum, sportul devine din ce în ce mai dur. Calitatea fizică a jucătorilor crește de la zi la zi, intensitatea e mare. Ritmul e foarte ridicat, totul se face într-o viteză foarte mare. Și pot apărea astfel de lucruri”, a declarat fostul internațional român pentru Gazeta Sporturilor.

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Jesus Owono, condamnat după moartea lui Jesus de Miguel?

Jesus Owono a fost devastat după decesul lui Jesus de Miguel, iar goalkeeper-ul s-a retras din spațiul public, deoarece a primit amenințări pe rețelele sociale. Autoritățile din Spania au deschis o investigație, iar intrarea dură a fotbalistului african ar putea avea și consecințe penale, dincolo de cele sportive. „Îmi pare tare rău de acest băiat care s-a dus, dar nici portarul nu va fi foarte bine după ce s-a întâmplat.

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Sigur, nu se compară situațiile. Sigur va fi investigat penal și s-ar putea să-l condamne. Dacă vor considera că e intensitatea prea mare, poate fi condamnat”, a spus Bogdan Stelea. Blanca Alguacil, o avocată contactată de publicația spaniolă Marca, a precizat că „ar fi dificil de dovedit o asemenea neglijență gravă în contextul unei acțiuni de joc”, cu mențiunea că nu se poate trage nicio concluzie clară până la finalul investigației.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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