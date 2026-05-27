Verdictul lui Cosmin Olăroiu înaintea barajului Dinamo – FCSB: ”Sunt mai îndreptățiți să spere”

Venit în țară pentru a participa la meciul festiv organizat cu ocazia a 20 de ani de la duelul UEFAntastic dintre Steaua și Rapid, Cosmin Olăroiu a fost întrebat și despre partida de baraj dintre Dinamo și FCSB.

Pe cine mizează Cosmin Olăroiu la barajul Dinamo – FCSB

Selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite a recunoscut că este greu să facă aprecieri înaintea , deoarece în ultima perioadă nu a mai urmărit fotbalul din SuperLiga. Chiar și așa, el consideră că FCSB are avantajul experienței și al valorii lotului.

”Vreau să fiu politicos, dar nu urmăresc foarte atent meciurile. Când am venit în România, am văzut meciul cu Botoșani, aproape o repriză. Nu am urmărit fenomenul de aproape, am avut alte treburi de făcut și atunci nu am cum să spun. Nu cunosc potențialul echipei Dinamo, nu știu cât de buni sunt.

Pe Steaua (n.r. – FCSB) am văzut-o destul de puțin în ultimul timp, m-am mai uitat un pic când a fost Mirel, dar nu pot să evaluez, să îmi dau seama care echipă e favorită, care e mai bună, care e mai puternică sau care ar avea mai multe șanse.

Însă, cred că pentru experiența, valoarea lotului sau investițiile care s-au făcut la Steaua (n.r. – FCSB), sunt mai îndreptățiți să spere în calificarea asta în Conference League. Am înțeles că Dinamo e o echipă care joacă destul de bine și are o coeziune destul de mare în cadrul echipei. Fiecare cu șansa ei”, a declarat Olăroiu, pentru .

Ce ar face dacă Gigi Becali i-ar cere ajutorul

Întrebat dacă îl va ajuta pe Gigi Becali, în cazul în care patronul FCSB îi va cere sfaturi înaintea duelului cu Dinamo, Cosmin Olăroiu a explicat că nu are cum să facă acest lucru atâta timp cât nu mai știe foarte multe lucruri din fotbalul românesc.

”Nu am cum să îl ajut! Cum pot să îl ajut dacă eu nu știu despre ce vorbesc. E greu, fiecare își poate da cu părerea, dar trebuie să fii în fenomen, trebuie să știi ce se întâmplă. Eu îmi văd de treaba mea și atâta tot, nu am alte preocupări”, a spus Olăroiu.

Ce urmează pentru Cosmin Olăroiu

Aflat de mai de un an pe banca tehnică a reprezentative Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu a ratat calificarea la Cupa Mondială. Această contraperformanță ar putea să-i fie fatală, locul său urmând să fie luat de Zlatko Dalic, selecționerul Croației, după încheierea turneului final.

Chiar și așa, tehnicianul român nu duce lipsă de oferte. Două dintre cele mai mari cluburi din Emirate, . Oferta mai bună pare a fi cea de la Al-Nasr, dar acum rămâne de văzut ce va decide Oli.