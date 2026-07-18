Verdictul lui Cristi Balaj: a fost penalty la Tavi Popescu în FCSB – FC Argeș 2-0? Comparația cu faza identică a lui Teles din U Craiova – Vitebsk

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Cristi Balaj (54 ani) și-a exprimat părerea despre penalty-ul primit de FCSB în prima etapă cu FC Argeș, când „centralul” a arătat punctul cu var la intervenția lui Dorinel Oancea (29 ani) asupra lui Octavian Popescu (23 ani). Fostul arbitru internațional a făcut o comparație cu faza în care a fost implicat Samuel Teles (29 ani), în Universitatea Craiova – ML Vitebsk, 1-0.

Fanii lui Dinamo și ai Universității Craiova susțin că Tavi Popescu a simulat

. Mijlocașul ofensiv al grupării roș-albastre a centrat perfect la golul lui Daniel Bîrligea (26 ani), din minutul 19, ca în minutul 45 arbitrul să considere că a fost faultat în careu de către Dorinel Oancea și să dicteze penalty pentru gazde.

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Faza în urma căreia FCSB și-a majorat avantajul, grație loviturii de pedeapsă executate perfect de Florin Tănase (31 ani), a produs multă vâlvă în mediul online. Suporterii lui Dinamo consideră că arbitrul Marian Barbu (37 ani) a fost păcălit de Octavian Popescu și că extrema lui Marius Baciu (51 ani) a simulat pentru a obține un penalty. Pe lângă nemulțumiri, s-a lansat și acuzația cum că clubul patronat de Gigi Becali ar fi beneficiat de ajutor încă din prima etapă.

Acțiunea lui Tavi Popescu a produs isterie și în Bănie. Fanii Universității Craiova consideră că penalty-ul a fost dictat mult prea ușor. Mai mult, „leii” au amintit că fix în urmă cu două zile „Știința” a fost privată de o lovitură de la „11 metri” la incursiunea lui Samuel Teles din returul cu ML Vitebsk, 1-0, din turul 3 preliminar UEFA Champions League. Numai că, la jocul de pe „Ion Oblemenco”, „centralul” partidei a considerat că intrarea la mijlocașul portughez nu a fost suficient de puternică pentru a arăta punctul cu var.

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Verdictul lui Cristi Balaj la fazele în care au fost implicați Octavian Popescu și Samuel Teles

Cele două faze că sunt asemănătoare: „Sunt genul de faze la care arbitrul are acoperire regulamentară indiferent de decizia lui. Dacă e să facem o comparație, au multe elemente asemănătoare”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Pentru o mai bună exemplificare, fostul arbitru internațional a disecat cele două situații în care protagoniștii sunt Octavian Popescu și Samuel Teles. Cristi Balaj consideră că șeptarul de la FCSB a știut să obțină lovitura de pedeapsă în duelul cu adversarul și că nu a făcut vreun efort pentru a evita contactul.

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„Acesta este un penalty obținut de atacant, pentru că nu face nimic în a evita contactul cu apărătorul și duce mult piciorul drept în lateral, pentru a fi sigur că nu ratează contactul cu piciorul adversarului”, a mai spus fostul președinte al ANAD.

Despre faza în care a fost implicat Samuel Teles, Cristi Balaj a decis să-i dea credit „centralului”. Fostul președinte de la CFR Cluj susține că arbitrii din camera VAR nu au avut destule motive pentru a interveni și a întoarce decizia. În aceste condiții, nu se impunea dictarea unei lovituri de pedeapsă.

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„Arbitrul a considerat că apărătorul a pus piciorul în pământ și atacantul a dus piciorul drept spre piciorul apărătorului. Reluarea din spatele porții ne ajută în a vedea aceste detalii. Nu întâmplător, cei din camera VAR nu au avut elemente clare care să contrazică opinia arbitrului din teren”, a clarificat Balaj.