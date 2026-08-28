Sport

Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Europa League! De ce nu a primit Nsimba penalty

Cristi Balaj a analizat fazele delicate de arbitraj de la Ararat-Armenia - Universitatea Craiova 1-0! Ce verdicte a dat fostul arbitru internațional: „A fost corect acordată”
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
28.08.2026 | 07:30
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a eliminato pe Universitatea Craiova din Europa League De ce nu a primit Nsimba penalty
EXCLUSIV FANATIK
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Europa League. Foto: colaj Fanatik
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Cristi Balaj (55 de ani) a analizat fazele delicate de arbitraj din meciul Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0. Armenii au dat lovitura în minutul 90+8, după un penalty ratat în primă fază și repetat din cauza faptului că Romanchuk a intrat în careu înainte de momentul execuției. Laurențiu Popescu a apărat și a doua lovitură de pedeapsă, doar că mingea a ajuns înapoi la executant, care în cele din urmă a reușit să înscrie, cu poarta rămasă goală.

Ce a spus Cristi Balaj despre fazele delicate de arbitraj din meciul Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0

Înainte de aceste momente, și oltenii au solicitat acordarea unei lovituri de la 11 metri. S-a întâmplat în minutul 90, la un duel al lui Steven Nsimba cu un adversar. Imediat după finalul partidei, arbitrii le-au spus oltenilor că a fost fault la faza respectivă, doar că acel contact s-a produs în afara careului. 

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Cum a comentat Cristi Balaj faza posibilului penalty la Steven Nsimba din minutul 90

Și, în mod evident, din acest motiv nu s-a dictat penalty. Acum, Cristi Balaj a apreciat de asemenea că a fost vorba despre un fault, dar a punctat totodată că nu a putut vedea foarte bine locul exact în care s-a produs incorectitudinea. Cât despre lovitura de la 11 metri acordată pentru Ararat, fostul arbitru FIFA a spus că în viziunea sa decizia a fost una corectă. La fel și când a venit vorba despre repetarea penalty-ului respectiv.

„(n.r. Despre repetarea penalty-ului celor de la Ararat, din cauza lui Romanchuk) Dacă jucătorul Craiovei care a respins a fost pe linie sau în careu în momentul în care executantul a lovit mingea, atunci se repetă. Din păcate, reluările nu ajută foarte mult. 

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În privința acordării loviturii de pedeapsă (n.r. pentru Ararat), consider că a fost corect acordată. La 0-0, la penalty-ul cerut de Craiova, a fost un fault la limita suprafeței de pedeapsă, din păcate reluările au lăsat de dorit”, a spus Cristi Balaj în exclusivitate pentru FANATIK.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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