Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Europa League! De ce nu a primit Nsimba penalty

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Cristi Balaj (55 de ani) a analizat fazele delicate de arbitraj din meciul Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0. Armenii au dat lovitura în minutul 90+8, după un penalty ratat în primă fază și repetat din cauza faptului că Romanchuk a intrat în careu înainte de momentul execuției. Laurențiu Popescu a apărat și a doua lovitură de pedeapsă, doar că mingea a ajuns înapoi la executant, care în cele din urmă a reușit să înscrie, cu poarta rămasă goală.

Ce a spus Cristi Balaj despre fazele delicate de arbitraj din meciul Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0

Înainte de aceste momente, și oltenii au solicitat acordarea unei lovituri de la 11 metri. S-a întâmplat în minutul 90, la un duel al lui Steven Nsimba cu un adversar. Imediat după finalul partidei,

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Cum a comentat Cristi Balaj faza posibilului penalty la Steven Nsimba din minutul 90

Și, în mod evident, din acest motiv nu s-a dictat penalty. Acum, a apreciat de asemenea că a fost vorba despre un fault, dar a punctat totodată că nu a putut vedea foarte bine locul exact în care s-a produs incorectitudinea. Cât despre , fostul arbitru FIFA a spus că în viziunea sa decizia a fost una corectă. La fel și când a venit vorba despre repetarea penalty-ului respectiv.

„(n.r. Despre repetarea penalty-ului celor de la Ararat, din cauza lui Romanchuk) Dacă jucătorul Craiovei care a respins a fost pe linie sau în careu în momentul în care executantul a lovit mingea, atunci se repetă. Din păcate, reluările nu ajută foarte mult.

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În privința acordării loviturii de pedeapsă (n.r. pentru Ararat), consider că a fost corect acordată. La 0-0, la penalty-ul cerut de Craiova, a fost un fault la limita suprafeței de pedeapsă, din păcate reluările au lăsat de dorit”, a spus Cristi Balaj