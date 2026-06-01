A fost penalty? Verdictul lui Cristi Balaj după ce Dorinel Munteanu a distrus arbitrajul în FC Voluntari – Hermannstadt 3-0

ADVERTISEMENT

FC Hermannstadt a retrogradat în Liga a II-a, deși în meciul tur cu FC Voluntari conducea la un moment dat cu scorul de 3-0. După ce partida de la Sibiu s-a terminat 3-2, ilfovenii au întors soarta dublei în manșa secundă și au învins cu 3-0, lucru ce le-a adus revenirea în SuperLiga României. Primele două goluri ale echipei lui Florin Pârvu au fost înscrise în urma a două lovituri de pedeapsă dictate de Szabolcs Kovacs, iar Cristi Balaj a comentat aceste decizii în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce spune Cristi Balaj despre cele două penalty-uri dictate de Szabolcs Kovacs în FC Voluntari – FC Hermannstadt 3-0

Ilfovenii au beneficiat de două lovituri de la 11 metri în victoria cu 3-0 din meciul de baraj cu FC Hermannstadt. Cu ajutorul celor două reușite, FC Voluntari revine pe prima scenă a fotbalului românesc, iar Cristi Balaj a analizat pentru FANATIK cele două faze și a explicat cum crede că a judecat Szabolcs Kovacs atunci când a arătat punctul cu var.

ADVERTISEMENT

„La primul penalty l-a lovit pe atacant scurt cu brațul la nivelul maxilarului. Total neinspirat apărătorul la modul cum a sărit și a folosit brațul stâng. Decizia este corectă. La cel de-al doilea penalty apărătorul, din neglijență, atinge piciorul atacantului care se află în alergare.

Arbitrul, plasat perfect, a considerat că acea neglijență a apărătorului a modificat mișcarea motrică de alergare și a provocat căderea atacantului. Chiar dacă acea cădere a fost exagerată, neglijența a fost confirmată și de cei din camera VAR și este o decizie la care se dă credit arbitrului”, a explicat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Dorinel Munteanu a răbufnit la adresa deciziilor de arbitraj: „O rușine!”

, Dorinel Munteanu și-a mai adăugat o contraperformanță în CV. „Neamțul” a căzut în Liga a II-a și cu FC Hermannstadt la doar un an distanță de la meciul decisiv pierdut cu Unirea Slobozia, care a adus retrogradarea covăsnenilor. Chiar dacă a avut un avantaj de un gol în urma partidei tur, el nu a reușit să-i facă pe jucători să conserve rezultatul și să scoată cel puțin un rezultat de egalitate. Deși nu a vrut să dea vina pe factori externi,

ADVERTISEMENT

„Ceea ce trebuie să se întâmple s-a întâmplat. Deși am sperat cu jucătorii. Nu pot să spun că am pierdut din prima manșă. Astăzi am meritat să pierdem, dar în ultimele luni a fost greu să gestionăm situația. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință. Au fost foarte multe probleme, nu le dezbatem acum, dar este un moment nefericit acum. Jucătorii și-au dorit, vreau să-i felicit, dar îmi este greu să-mi găsesc cuvintele acum. Sunt împăcat că am făcut absolut tot ce a depins de mine profesional.

ADVERTISEMENT

Mie mi-ar fi rușine să argumentez niște lucruri care s-au văzut. Cel puțin al doilea penalty… Să le fie rușine! Am crezut în Kovacs! Noi suferim, ei merg mai departe. Românii aruncă pe un antrenor o retrogradare. Dar, dacă nu sunt condiții, antrenorul, oricât de bun ar fi, nu are ce face. Nu vreau să comentez acum. Este un moment trist pentru mine și pentru Sibiu”, a declarat Dorinel Munteanu la flash-interviu, conform