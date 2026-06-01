A fost penalty? Verdictul lui Cristi Balaj după ce Dorinel Munteanu a distrus arbitrajul în FC Voluntari – Hermannstadt 3-0

Cristi Balaj a oferit verdictul pentru cele două penalty-uri primite de FC Voluntari în meciul de baraj cu FC Hermannstadt! Ce spune fostul arbitru român despre deciziile lui Szabolcs Kovacs
Ciprian Păvăleanu
01.06.2026 | 23:18
Ce a spus Cristi Balaj despre cele două penalty-uri dictate de Szabolcs Kovacs în FC Voluntari - FC Hermannstadt 3-0.
FC Hermannstadt a retrogradat în Liga a II-a, deși în meciul tur cu FC Voluntari conducea la un moment dat cu scorul de 3-0. După ce partida de la Sibiu s-a terminat 3-2, ilfovenii au întors soarta dublei în manșa secundă și au învins cu 3-0, lucru ce le-a adus revenirea în SuperLiga României. Primele două goluri ale echipei lui Florin Pârvu au fost înscrise în urma a două lovituri de pedeapsă dictate de Szabolcs Kovacs, iar Cristi Balaj a comentat aceste decizii în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce spune Cristi Balaj despre cele două penalty-uri dictate de Szabolcs Kovacs în FC Voluntari – FC Hermannstadt 3-0

Ilfovenii au beneficiat de două lovituri de la 11 metri în victoria cu 3-0 din meciul de baraj cu FC Hermannstadt. Cu ajutorul celor două reușite, FC Voluntari revine pe prima scenă a fotbalului românesc, iar Cristi Balaj a analizat pentru FANATIK cele două faze și a explicat cum crede că a judecat Szabolcs Kovacs atunci când a arătat punctul cu var.

„La primul penalty l-a lovit pe atacant scurt cu brațul la nivelul maxilarului. Total neinspirat apărătorul la modul cum a sărit și a folosit brațul stâng. Decizia este corectă. La cel de-al doilea penalty apărătorul, din neglijență, atinge piciorul atacantului care se află în alergare.

Arbitrul, plasat perfect, a considerat că acea neglijență a apărătorului a modificat mișcarea motrică de alergare și a provocat căderea atacantului. Chiar dacă acea cădere a fost exagerată, neglijența a fost confirmată și de cei din camera VAR și este o decizie la care se dă credit arbitrului”, a explicat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

Dorinel Munteanu a răbufnit la adresa deciziilor de arbitraj: „O rușine!”

După ce a retrogradat cu Sepsi OSK la finalul sezonului trecut, Dorinel Munteanu și-a mai adăugat o contraperformanță în CV. „Neamțul” a căzut în Liga a II-a și cu FC Hermannstadt la doar un an distanță de la meciul decisiv pierdut cu Unirea Slobozia, care a adus retrogradarea covăsnenilor. Chiar dacă a avut un avantaj de un gol în urma partidei tur, el nu a reușit să-i facă pe jucători să conserve rezultatul și să scoată cel puțin un rezultat de egalitate. Deși nu a vrut să dea vina pe factori externi, Dorinel Munteanu nu a putut să nu conteste al doilea penalty primit de cei de la FC Voluntari:

„Ceea ce trebuie să se întâmple s-a întâmplat. Deși am sperat cu jucătorii. Nu pot să spun că am pierdut din prima manșă. Astăzi am meritat să pierdem, dar în ultimele luni a fost greu să gestionăm situația. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință. Au fost foarte multe probleme, nu le dezbatem acum, dar este un moment nefericit acum. Jucătorii și-au dorit, vreau să-i felicit, dar îmi este greu să-mi găsesc cuvintele acum. Sunt împăcat că am făcut absolut tot ce a depins de mine profesional. 

Mie mi-ar fi rușine să argumentez niște lucruri care s-au văzut. Cel puțin al doilea penalty… Să le fie rușine! Am crezut în Kovacs! Noi suferim, ei merg mai departe. Românii aruncă pe un antrenor o retrogradare. Dar, dacă nu sunt condiții, antrenorul, oricât de bun ar fi, nu are ce face. Nu vreau să comentez acum. Este un moment trist pentru mine și pentru Sibiu”, a declarat Dorinel Munteanu la flash-interviu, conform Digi Sport.

Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
