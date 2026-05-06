Verdictul lui Cristi Balaj după fazele controversate de arbitraj de la Bayern – PSG: „Dacă ar fi dat, cei din VAR ar fi acceptat decizia”

Cristi Balaj a fost întrebat în legătură cu cele două faze controversate de arbitraj petrecute în prima repriză a meciului Bayern Munchen – PSG de miercuri seară, returul semifinalelor UEFA Champions League, ambele invocate de către bavarezi și petrecute la scorul de 1-0 pentru francezi. Inițial, nemții au solicitat acordarea unui al doilea cartonaș galben pentru Nuno Mendes și implicit eliminarea fundașului stânga portughez.

Cristi Balaj a dat verdictul după cele două faze controversate de arbitraj din prima repriză a meciului Bayern Munchen – PSG

El a oprit un contraatac promițător al lui Bayern, încercat a fi declanșat de către Laimer, iar mingea l-a lovit în braț la faza respectivă. Arbitrul portughez Joao Pinheiro nu a sancționat acea intervenție. În plus, a întors faza și a dat lovitură liberă pentru francezi, pentru un presupus henț comis anterior chiar de Laimer. Ulterior, la scurt timp, s-a mai petrecut un moment litigios.

În careul lui PSG, Vitinha a încercat să degajeze puternic spre centrul terenului, „Centralul” Cristi Balaj a apreciat că nu ar fi fost o greșeală dacă s-ar fi dat penalty la această fază, iar arbitrii din camera VAR nu ar fi avut motive să intervină, întrucât a părut că Neves în primă fază avea mâna aproape de corp, iar apoi, exact când mingea a fost degajată, și-a desprins brațul, cel mai probabil din reflex, creându-și astfel un avantaj evident.

Concluzia lui Cristi Balaj

Concluzia fostului arbitru FIFA a fost una mai mult decât clară. În prima repriză a acestui meci s-au petrecut două faze „la limită” din perspectiva arbitrajului, iar ambele au fost judecate în aceeași direcție, respectiv în favoarea celor de la PSG. „În momentul în care apărătorul a lovit mingea pentru a o degaja, coechipierul a avut mâna pe lângă corp și din acea poziție a depărtat mâna de corp într-o poziție care nu a fost naturală. Chiar dacă a fost un gest reflex, consider că dacă arbitrul ar fi acordat 11 metri, cei din camera VAR ar fi acceptat decizia.

Arbitrul, așa cum am observat, nu a acordat penalty, iar cei din camera VAR, din cauza direcției mingii (n.r. degajare spre mijlocul terenului), au considerat că nu e o situație evidentă pentru care să intervină. Decizia de a acorda penalty era mai aproape de adevăr. Mai ales după ce a fost acea situație pentru care nu s-a acordat al doilea cartonaș galben (n.r. implicit roșu), la jucătorul de la PSG (n.r. Nuno Mendes). Două decizii la limită, ambele judecate în favoarea unei echipe (n.r. PSG)”, a spus Cristi Balaj în exclusivitate pentru FANATIK.

Imaginile care validează opinia lui Cristi Balaj

Pe reluările furnizate de televiziunile care au transmis partida, s-a putut observa în mod clar ceea ce a subliniat fostul arbitru român, respectiv că inițial, înainte ca mingea respectivă să fie degajată de Vitinha, Joao Neves avea mâna într-o poziție firească, iar ulterior el a ridicat brațul și și-a creat în mod evident un avantaj, în sensul că balonul nu a ajuns la un adversar, ci a rămas în posesia lui.