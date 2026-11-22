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Momente tensionate în prima repriză a meciului dintre FC Argeș și FCSB, disputat la Mioveni! Denis Drăguș a fost protagonistul unei faze controversate, după o intrare violentă asupra lui Tofan. Atacantul roș-albaștrilor nu s-a oprit aici și l-a trântit la pământ și pe Oancea, venit să îi ceară socoteală. Cristi Balaj, fostul mare arbitru român, a analizat incidentul în exclusivitate pentru FANATIK și a explicat dacă decizia arbitrului a fost corectă.

Denis Drăguș, intrare violentă asupra lui Tofan! Scandal pe teren în FC Argeș – FCSB

Totul s-a petrecut în minutul 32 al confruntării de la Mioveni. Denis Drăguș a venit din spate și l-a pus la pământ pe Tofan. nu a avut nicio treabă cu mingea, iar contactul nu a fost unul umăr la umăr. Fundașul argeșenilor a resimțit din plin impactul și a rămas întins pe gazon.

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Gestul lui Drăguș a încins imediat spiritele. Oancea a intervenit pentru a-și apăra colegul și i-a cerut socoteală atacantului de la FCSB. Acesta din urmă era în continuare extrem de nervos și a reacționat violent, trântindu-l la pământ și pe Oancea. Arbitrul a intervenit pentru a calma situația și le-a arătat cartonașul galben ambilor fotbaliști implicați în altercație.

Cristi Balaj a analizat faza. Merita Drăguș cartonașul roșu!?

Faza controversată a fost analizată și de . Contactat de FANATIK, acesta a explicat că Oancea l-a lovit peste față pe Denis Drăguș și l-a ținut în momentul altercației. În opinia lui Balaj, atacantul celor de la FCSB a încercat să se desprindă, iar cartonașul galben primit pentru reacția sa a fost o decizie corectă. Totuși, fostul arbitru a precizat că faza a fost la limita eliminării și că o intensitate mai mare a loviturii ar fi justificat acordarea cartonașului roșu.

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„Și adversarul îi dă peste față. A folosit brațul ca unealtă, a fost o ținere prelungită a adversarului și a vrut să se desprindă. Asta e. Cartonaș galben corect acordat. Dar e la limita superioară. Dacă intensitatea lovirii era puțin mai mare, atunci era cartonaș roșu”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.