Verdictul lui Cristi Balaj: unde a greșit Istvan Kovacs în Dinamo – Craiova. Analiza tuturor fazelor. Exclusiv

Istvan Kovacs nu a avut deloc o seară liniștită sâmbătă, pe Arcul de Triumf. Partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa a doua a Superligii României, a fost plină de faze la limită. Fostul mare arbitru Cristi Balaj a analizat, în exclusivitate pentru FANATIK, toate deciziile centralului din Carei.
Primul moment exploziv al meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova s-a petrecut în minutul 43. Alexandru Musi, atacantul „câinilor roșii”, a fost aproape să profite de o eroare mare a portarului Răzvan Sava. Goalkeeperul nu a reușit să rețină mingea, balonul a ajuns din nou la jucătorul lui Dinamo, care a trimis în poartă.
Inițial, Istvan Kovacs a validat reușita, însă VAR-ul a intervenit. După analizarea atentă a reluărilor, s-a constatat că Alexandru Musi a atins mingea cu mâna înainte de a o trimite în plasă, iar Istvan Kovacs a decis să anuleze golul formației din Ștefan cel Mare. Cristi Balaj, expertul FANATIK, a declarat pentru site-ul nostru: „Probabil au avut alte reluări și nu pot să am un punct de vedere. Merg pe mâna lor. Nu am imagini clare care să le contrazică decizia”.
Câteva minute mai târziu am avut parte de o altă fază controversată. Același Alexandru Musi a scăpat singur cu portarul, iar Badelj, fundașul Universității Craiova, l-a faultat. În primă fază, Istvan Kovacs a arătat punctul cu var și a acordat cartonaș galben pentru fundașul oltenilor.
Doar că VAR-ul a intervenit din nou. S-a constatat că intervenția neregulamentară s-a petrecut în afara suprafeței de pedeapsă. Istvan Kovacs și-a schimbat decizia: a acordat lovitură liberă pentru Dinamo, iar cartonașul galben a fost înlocuit cu unul roșu pentru Badelj.
Cristi Balaj a explicat pe larg cum a fost judecată situația. În astfel de faze se folosește protocolul DOGSO (Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity). Concret, fundașii care opresc o situație clară de gol sunt sancționați cu cartonaș roșu. În acest caz, infracțiunea s-a petrecut în afara suprafeței de pedeapsă. „Decizia corectă este lovitură liberă directă și cartonaș roșu pentru oprirea unei situații evidente de gol. DOGSO”, a declarat Balaj pentru FANATIK.
Și în repriza a doua VAR-ul a intervenit. Alexandru Pop a primit o pasă foarte bună în centrul careului. Jucătorii Craiovei au ieșit greșit la ofsaid, iar atacantul formației din Ștefan cel Mare l-a învins pe portarul advers cu o execuție simplă. Asistentul Ferencz Tunyogi a ridicat însă fanionul, semnalizând o poziție în afara jocului.
Istvan Kovacs a așteptat câteva minute bune pentru a primi lămuriri din camera VAR dacă poziția a fost sau nu regulamentară. În cele din urmă, centralul a fost chemat la monitor, a analizat faza și a arătat centrul terenului, validând golul lui Dinamo.