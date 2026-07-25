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Verdictul lui Cristi Balaj: unde a greșit Istvan Kovacs în Dinamo – Craiova. Analiza tuturor fazelor. Exclusiv

Cristi Balaj a analizat în exclusivitate pentru FANATIK toate deciziile importante ale lui Istvan Kovacs din Dinamo - Universitatea Craiova. Cum au fost judecate fazele.
Alex Bodnariu
25.07.2026 | 22:28
Verdictul lui Cristi Balaj unde a gresit Istvan Kovacs in Dinamo Craiova Analiza tuturor fazelor Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Faze fierbinți în Dinamo - U Craiova. Unde a greșit Istvan Kovacs
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Istvan Kovacs nu a avut deloc o seară liniștită sâmbătă, pe Arcul de Triumf. Partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa a doua a Superligii României, a fost plină de faze la limită. Fostul mare arbitru Cristi Balaj a analizat, în exclusivitate pentru FANATIK, toate deciziile centralului din Carei.

Faze fierbinți în Dinamo – U Craiova. Unde a greșit Istvan Kovacs

Primul moment exploziv al meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova s-a petrecut în minutul 43. Alexandru Musi, atacantul „câinilor roșii”, a fost aproape să profite de o eroare mare a portarului Răzvan Sava. Goalkeeperul nu a reușit să rețină mingea, balonul a ajuns din nou la jucătorul lui Dinamo, care a trimis în poartă.

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Inițial, Istvan Kovacs a validat reușita, însă VAR-ul a intervenit. După analizarea atentă a reluărilor, s-a constatat că Alexandru Musi a atins mingea cu mâna înainte de a o trimite în plasă, iar Istvan Kovacs a decis să anuleze golul formației din Ștefan cel Mare. Cristi Balaj, expertul FANATIK, a declarat pentru site-ul nostru: „Probabil au avut alte reluări și nu pot să am un punct de vedere. Merg pe mâna lor. Nu am imagini clare care să le contrazică decizia”.

Alex Musi a lovit mingea cu mâna. Foto: Captură Digi Sport
Alex Musi a lovit mingea cu mâna. Foto: Captură Digi Sport

VAR a întors decizia lui Kovacs. De ce a fost eliminat, de fapt, Badelj. Analiza lui Cristi Balaj

Câteva minute mai târziu am avut parte de o altă fază controversată. Același Alexandru Musi a scăpat singur cu portarul, iar Badelj, fundașul Universității Craiova, l-a faultat. În primă fază, Istvan Kovacs a arătat punctul cu var și a acordat cartonaș galben pentru fundașul oltenilor.

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Doar că VAR-ul a intervenit din nou. S-a constatat că intervenția neregulamentară s-a petrecut în afara suprafeței de pedeapsă. Istvan Kovacs și-a schimbat decizia: a acordat lovitură liberă pentru Dinamo, iar cartonașul galben a fost înlocuit cu unul roșu pentru Badelj.

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Cristi Balaj a explicat pe larg cum a fost judecată situația. În astfel de faze se folosește protocolul DOGSO (Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity). Concret, fundașii care opresc o situație clară de gol sunt sancționați cu cartonaș roșu. În acest caz, infracțiunea s-a petrecut în afara suprafeței de pedeapsă. „Decizia corectă este lovitură liberă directă și cartonaș roșu pentru oprirea unei situații evidente de gol. DOGSO”, a declarat Balaj pentru FANATIK.

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Alex Musi, faultat în afara careului. Foto: Captură Digi Sport
Alex Musi, faultat în afara careului. Foto: Captură Digi Sport

Istvan Kovacs a mers la VAR pentru a vedea dacă a fost sau nu ofsaid la Alex Pop

Și în repriza a doua VAR-ul a intervenit. Alexandru Pop a primit o pasă foarte bună în centrul careului. Jucătorii Craiovei au ieșit greșit la ofsaid, iar atacantul formației din Ștefan cel Mare l-a învins pe portarul advers cu o execuție simplă. Asistentul Ferencz Tunyogi a ridicat însă fanionul, semnalizând o poziție în afara jocului.

Alex Pop, în poziție regulamentară la golul de 3-1. Foto: Captură Prima Sport
Alex Pop, în poziție regulamentară la golul de 3-1. Foto: Captură Prima Sport

Istvan Kovacs a așteptat câteva minute bune pentru a primi lămuriri din camera VAR dacă poziția a fost sau nu regulamentară. În cele din urmă, centralul a fost chemat la monitor, a analizat faza și a arătat centrul terenului, validând golul lui Dinamo.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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