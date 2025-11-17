Sport

Verdictul lui Dorinel Munteanu după ce s-a vorbit de plecarea lui Mircea Lucescu de la națională

Cel mai selecționat fotbalist din istoria României, Dorinel Munteanu, și-a arătat susținerea pentru Mircea Lucescu, asta după ce tricolorii au ratat primele 2 locuri din grupa preliminariilor Cupei Mondiale.
Mihai Alecu
17.11.2025 | 22:08
Verdictul lui Dorinel Munteanu dupa ce sa vorbit de plecarea lui Mircea Lucescudelanationala
Dorinel Munteanu îl susține pe Mircea Lucescu
ADVERTISEMENT

Tensiunea din jurul naționalei rămâne una destul de ridicată, asta după ce meciul de la Zenica s-a terminat cu un eșec. 1-3, iar astfel șansele la o clasare între primele 2 echipe din grupă sunt inexistente.

Dorinel Munteanu, mesaj pentru contestatarii lui Mircea Lucescu

România se pregătește de un duel cu San Marino, unul care se va juca la Ploiești și va fi unul doar de palmares. Rămâne însă speranța calificării la turneul final prin barajul asigurat de traseul foarte bun din Nations League. Acolo o să jucăm o semifinală, în deplasare, manșă unică, iar în cazul unei victorii avem de jucat și finala, tot în deplasare.

ADVERTISEMENT

Dorinel Munteanu e de părere că Mircea Lucescu trebuie susținut în continuare pentru ca echipa națională să aibă rezultate bune pe viitor. „Șocul la echipă e mai mult inventat de români, în fotbalul mai slab dezvoltat. Avem un antrenor cu experiență, care știe să gestioneze momentele bune. Continuitatea este cheia succesului. Lucescu să meargă mai departe”, a declarat Munteanu pentru Digi Sport.

  • Dorinel Munteanu deține recordul de selecții la prima reprezentativă: 134 de meciuri pentru naționala României!

Ce spune Mircea Lucescu despre plecarea de la echipa națională

Mircea Lucescu a vorbit despre plecarea de la echipa națională, la conferința de presă ce a precedat meciul cu San Marino. Selecționerul, nervos, a spus că pleacă de la prima reprezentivă doar când vrea el, că nu poate să fie demis de către cineva. Totuși, selecționerul nu exclude varianta de a lăsa echipa pe mâna altcuiva pentru barajul de calificare la Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator...
Digi24.ro
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul

“Pe mine nu mă poate da nimeni afară. Nu se știe dacă eu voi mai fi la baraj, așa că nu e niciun fel de problemă. Echipa se construiește în momentul de față. Jucătorii știu ce au de făcut și după vom vedea ce se întâmplă. Am o vârstă. Cine știe, poate mâine mă îmbolnăvesc, Doamne ferește.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au...
Digisport.ro
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”

Până în martie este ceva timp. Dacă aș avea jucătorii măcar o săptămână, lucrurile s-ar schimba complet. Eu sunt vinovat. Este normal. De fiecare dată șeful este vinovat. Nu am găsit soluțiile cele mai bune”, a spus Mircea Lucescu.

Cum arată urnele pentru barajul de calificare la Cupa Mondială

România urmează să joace cu una dintre echipele din urna 1 în semifinale. Așa arată urnele înainte de ultimele meciuri din preliminarii.

ADVERTISEMENT
  • Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Polonia
  • Urna 2: Țara Galilor, Scoția, Slovacia, Cehia
  • Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo
  • Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord
Cum arată echipa ideală a României pentru barajul CM 2026! Rămâne Rațiu titular...
Fanatik
Cum arată echipa ideală a României pentru barajul CM 2026! Rămâne Rațiu titular în partea dreaptă? „Slab! Nu mi-a plăcut”
Portugalia U20 – România U20 1-1. Tricolorii se revanșează după eșecul cu Germania
Fanatik
Portugalia U20 – România U20 1-1. Tricolorii se revanșează după eșecul cu Germania
Traian Băsescu, intervenție în forță după scandalul monstru de la Bosnia – România....
Fanatik
Traian Băsescu, intervenție în forță după scandalul monstru de la Bosnia – România. La ce concluzie amară a ajuns fostul președinte
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Banciu a numit singura adversară pe care ar învinge-o România la baraj: 'Ne...
iamsport.ro
Banciu a numit singura adversară pe care ar învinge-o România la baraj: 'Ne calificăm dacă îi prindem pe ei, sunt sub orice critică!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!