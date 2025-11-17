Verdictul lui Dorinel Munteanu după ce s-a vorbit de plecarea lui Mircea Lucescu de la națională

ADVERTISEMENT

Tensiunea din jurul naționalei rămâne una destul de ridicată, asta după ce meciul de la Zenica s-a terminat cu un eșec. 1-3, iar astfel șansele la o clasare între primele 2 echipe din grupă sunt inexistente.

Dorinel Munteanu, mesaj pentru contestatarii lui Mircea Lucescu

România se pregătește de un duel cu San Marino, unul care se va juca la Ploiești și va fi unul doar de palmares. Rămâne însă speranța calificării la turneul final prin barajul asigurat de traseul foarte bun din Nations League. Acolo o să jucăm o semifinală, în deplasare, manșă unică, iar în cazul unei victorii avem de jucat și finala, tot în deplasare.

Dorinel Munteanu e de părere că Mircea Lucescu trebuie susținut în continuare pentru ca echipa națională să aibă rezultate bune pe viitor. „Șocul la echipă e mai mult inventat de români, în fotbalul mai slab dezvoltat. Avem un antrenor cu experiență, care știe să gestioneze momentele bune. Continuitatea este cheia succesului. Lucescu să meargă mai departe”, a declarat Munteanu pentru .

Dorinel Munteanu deține recordul de selecții la prima reprezentativă: 134 de meciuri pentru naționala României!

Ce spune Mircea Lucescu despre plecarea de la echipa națională

Mircea Lucescu a vorbit despre plecarea de la echipa națională, la conferința de presă ce a precedat meciul cu San Marino. a spus că pleacă de la prima reprezentivă doar când vrea el, că nu poate să fie demis de către cineva. Totuși, selecționerul nu exclude varianta de a lăsa echipa pe mâna altcuiva pentru barajul de calificare la Cupa Mondială.

“Pe mine nu mă poate da nimeni afară. Nu se știe dacă eu voi mai fi la baraj, așa că nu e niciun fel de problemă. Echipa se construiește în momentul de față. Jucătorii știu ce au de făcut și după vom vedea ce se întâmplă. Am o vârstă. Cine știe, poate mâine mă îmbolnăvesc, Doamne ferește.

Până în martie este ceva timp. Dacă aș avea jucătorii măcar o săptămână, lucrurile s-ar schimba complet. Eu sunt vinovat. Este normal. De fiecare dată șeful este vinovat. Nu am găsit soluțiile cele mai bune”, a spus Mircea Lucescu.

Cum arată urnele pentru barajul de calificare la Cupa Mondială

cu una dintre echipele din urna 1 în semifinale. Așa arată urnele înainte de ultimele meciuri din preliminarii.

