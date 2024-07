Verdictul lui Șumudică despre FCSB. „El e cel mai bun fundaș central din SuperLiga”. Ce crede despre Chiricheș

FCSB nu a reușit să obțină primele 3 puncte din noul sezon de Superligă. , însă Marius Șumudică a rămas impresionat de un jucător din echipa lui Gigi Becali.

Marius Șumudică laudă un jucător de la FCSB: “Este cel mai bun fundaș din prima ligă la ora actuală”

Meciul dintre FCSB și Universitatea Cluj a fost unul echilibrat. Bucureștenii au avut mai multe incursiuni în jumătatea adversă, însă ardelenii s-au apărat exemplar și au reușit să obțină un egal care cu siguranță va aduce un plus la capitolul moral pentru jucătorii lui Ioan Ovidiu Sabău.

Deși jocul din ofensivă a fost unul sub așteptări, Marius Șumudică a ținut să laude un fundaș din echipa celor de la FCSB.

Șumudică a fost invitatul lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre meciul de pe Ghencea. Antrenorul a lăudat evoluția lui Siyabonga Ngezana. Acesta a scos în evidență inteligența de care sud-africanul dă dovadă în momentele cheie ale jocului.

“Ngezana e bun. M-am uitat ieri. A recuperat o minge în lateral fără fault. Tot adversarul era cel care îl ținea. A atacat fără să facă fault. Foarte inteligent. Pentru mine este cel mai bun fundaș din prima ligă la ora actuală”.

Jocul lui Chiricheș, analizat de Marius Șumudică

Șumudică a vorbit și despre veteranul din apărarea celor de la FCSB. Acesta a explicat faptul că Vlad Chiricheș poate aduce un plus în zona ofensivă doar în momentul în care echipa sa folosește un sistem tactic cu 3 fundași în zona centrală. Antrenorul a precizat faptul că fotbalistul de la FCSB poate fi vulnerabil în momentele în care adversarii fac pressing.

“Chiricheș nu are cum să joace la mijloc. Nu are calitate de mijlocaș. Dacă joci cu trei fundași centrali, el joacă foarte bine. Urcă și face superioritate. Dacă joacă în 4, postul lui e clar fundaș central. Are segmente foarte lungi. Fotbalul de acum este foarte rapid.

El trebuie să vină cu fața spre joc. Dacă îl prinde cu spatele la joc și i se face pressing, are probleme. Acum nu poate să joace acolo”, a transmis în exclusivitate Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA după remiza dintre FCSB și Universitatea Cluj.

Pentru roș-albaștri urmează meciul cu Virtus din returul preliminariilor Champions League. În prima manșă, FCSB s-a impus cu 7-1, iar calificarea pare deja asigurată. În turul următor, echipa lui Gigi Becali va juca cu Maccabi Tel Aviv.