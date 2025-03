Verdictul lui Victor Ponta în conflictul CSA Steaua – FCSB: „Decât un război drept, mai bine o pace strâmbă!”. E stelist sau fecesebist?

Războiul dintre CSA Steaua şi FCSB durează din anul 2014 când echipa patronată de . Iar finalul acestui conflict pare departe de rezolvare şi un deceniu mai târziu.

Soluția lui Victor Ponta pentru rezolvarea conflictului CSA Steaua – FCSB: „Decât un război drept, mai bine o pace strâmbă!”

Victor Ponta, stelist convins, a vorbit despre acest conflict şi a venit cu o propunere de rezolvare a acestui conflict dintre CSA Steaua şi FCSB. Candidatul la alegerile prezidenţiale a declarat la emisiunea “Sport şi Politică”, moderată de Horia Ivanovici, că ar trebui să existe o singură echipă:

“Mă duc la meciurile FCSB-ului, în cupele europene, la derby-uri la care eu le spun Steaua – Dinamo. Întotdeauna m-am gândit la o vorbă foarte înţeleaptă din fotbal şi politică. E vorba de Pinalti, vorbea de politică, nu de fotbal şi mi-a zis:

«Domnul prim-ministru, decât un război drept, mai bine o pace strâmbă!». Războiul drept, fiecare spune că are dreptate. Ce câştigăm din asta? Toţi suntem stelişti, nu au existat fecesebişti.

Am încercat să îl fac pe fiul meu stelist, nu am reuşit, e dinamovist. Fata cea mare care vine cu mine la meciuri spune că este stelistă. Eu am fost pe 7 mai 1986 la aeroport pe jos. Am fost mii de oameni. Cu toţii de la bloc am fost, două ore, trei ore.

“Eu sper să prind Steaua una singura în cupele europene”

Au fost mai mult de 10.000 de oameni la 3-4 dimineaţa. Eu stăteam la Gara de Nord. Erau râuri de oameni care mergeau. Nu ne-a oprit Miliţia. Cred că rolul esenţial l-a avut Valentin Ceauşescu. Nu l-am întâlnit niciodată.

Ştiu că sunt suporteri mai fanatici. Dar eu niciodată nu m-am bucurat când alte echipe româneşti luau bătaie în cupele europene. Deci sunt genul de suporter mai moderat. Sunt iubitor de sport. Înainte de a fi stelist, sunt român.

Am trăit în nişte lucruri anormale. Eu sper să prind Steaua una singura în cupele europene. Ar fi o forţă. 50.000 de oameni care suntem la meciurile FCSB-ului suntem stelişti. Suntem cu toţii stelişti.

“Că îţi place că nu îţi place de Gigi Becali, până la urmă ţii cu echipa”

Nu poţi să ne judeci că vrem să mergem să vedem cupe europene sau cu Dinamo. Şi să mergem în Divizia B să ne uităm când vor juca împotriva nu ştiu cui. Nu ne poţi judeca pentru asta. Dezbinarea este cel mai rău lucru.

Cine joacă în cupele europene? , până la urmă ţii cu echipa. Conducătorii sunt trecători, în fotbal şi în politică. Contează ce laşi în urmă”, a spus Victor Ponta la “Sport şi Politică”.