Zeljko Kopic l-a taxat pe Devis Epassy după Dinamo – Petrolul 1-1: „E greșeala lui. Nu ne este ușor să primim un astfel de gol!”

Dinamo a ratat șansa să urce pe primul loc după meciul cu Petrolul. Zeljko Kopic a reacționat la finalul meciului și a vorbit despre gafa comisă de portarul Epassy, care a stabilit scorul final al partidei.

Zeljko Kopic a vorbit despre gafa lui Epassy în meciul cu Petrolul

Dinamo a primit vizita Petrolului în etapa cu numărul 24 din SuperLiga. „Câinii” au condus cu 1-0 grație reușitei lui Armstrong, iar echipa bucureșteană era aproape sigură de obținerea tuturor celor 3 puncte.

Totul s-a schimbat , iar Gicu Grozav a restabilit egalitatea. După meci, Zeljko Kopic a vorbit despre momentul care a decis soarta partidei, însă a scos în evidență toate celelalte prestații foarte bune pe care portarul le-a avut anterior.

„E adevărat că e greșeala lui Epassy, dar reacția de după gol nu a fost cea dorită. Trebuia să continuăm la fel. Am fost echipa mai bună, dar plecăm cu un singur punct. E o greșeală, dar greșelile sunt parte din fotbal.

Se întâmplă astfel de lucruri, el ne aduce multă încredere, personalitate. Nici pentru el și nici pentru noi nu e ușor să primim un astfel de gol, dar până acum a adus lucruri pozitive pentru echipă și e un jucător important pentru noi”, au fost comentariile lui Zeljko Kopic la adresa lui Epassy.

Ce a spus Epassy după ce a costat-o pe Dinamo victoria cu Petrolul

La flash-interviul de după meci s-a prezentat și Devis Epassy, . Portarul camerunez și-a recunoscut greșeala și speră să nu mai comită astfel de erori în viitor.

„Bineînțeles că suntem dezamăgiți. Nu este prima mea greșeală, dar sper să nu mai fac. A fost o centrare, am decis să ies, dar nu am prins bine mingea, să o controlez suficient de bine.

Trebuie să fim concentrați pe tot parcursul jocului, numai așa putem corecta lucrurile. Mai avem meciuri în față și vom continua să muncim. Nu am luat cele trei puncte, de asta suntem dezamăgiți”, a spus Epassy după meci.