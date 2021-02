Verdictul omului care a cucerit 17 trofee în Ghencea: “Palmaresul este la CSA Steaua!” Exclusiv

CSA Steaua și FCSB se întâlnesc din nou în instanță. Luni este programată o nouă înfățișare în dosarul pentru palmares. Formația din Ghencea a avut câștig de cauză la Tribunalul București, decizie executorie, iar la Curtea de Apel s-au dat foarte multe amânări până în acest moment.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe 4 iulie 2019, Florin Talpan i-a învins din nou pe avocații lui Gigi Becali. După deciziile favorabile în privința mărcii, siglei și a numelui, Steaua a fost reconfirmată ca fiind cea mai titrată echipă din România.

Mai mult, FCSB a primit o altă lovitură dură din partea Tribunalului București. Nu i-au fost recunoscute trofeele câștigate între 2003, data înființării și 2019, data la care s-a dat decizia. În motivația publicată în luna septembrie, magistrații au explicat că FCSB a folosit ilegal numele Steaua pentru obținerea acelor trofee.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tică Dănilescu are o şcoală de fotbal în Ghencea. Vrea să alimenteze Steaua cu jucători talentaţi

FANATIK a vorbit cu Tică Dănilescu, unul dintre cei mai importanți conducători din fotbalul românesc. De numele acestuia se leagă una dintre cele mai bune perioade ale formației din Ghencea. A câștigat nu mai puțin de 17 trofee cu Steaua, între 1987 și 1999. Este convins că palmaresul nu poate fi decât al celor de la CSA Steaua.

“Eu iubesc în continuare Steaua și sper să promoveze în Liga a 2-a la finalul acestui sezon. Am atât de multe amintiri frumoase din Ghencea. Am plecat în 1999, după acele șase titluri consecutive pe care am reușit să le câștigăm.

ADVERTISEMENT

E adevărat că deja existau presiuni legate de privatizarea clubului. Dar știu cum am lăsat actele acolo. Și sunt convins că palmaresul este în continuare la CSA Steaua”, a declarat Tică Dănilescu pentru FANATIK.

La 72 de ani, Constantin Dănilescu a rămas implicat în lumea fotbalului, dar și apropiat de Steaua. Chiar gard în gard. Lângă stadionul din Ghencea, fostul conducător al “militarilor” a deschis o şcoală de fotbal care îi poartă numele. Și vrea să dea jucători talentaţi pentru echipa pregătită de Daniel Oprița.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Am o colaborare cu Steaua, cred că era absolut normal. Mai ales că suntem gard în gard. Ei îşi pot alege jucătorii care li se par interesanţi dintre cei pe care îi creştem noi la academie. Sunt condiţii excelente pentru dezvoltarea fotbaliştilor în Ghencea”, a mai explicat Dănilescu.

Palmaresul lui Constantin Dănilescu la Steaua