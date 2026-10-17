Verdictul specialiștilor după U Craiova – Getafe 1-1: „M-am ofticat! Când am văzut, mi-am pus mâinile în cap”

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Universitatea Craiova a revenit cu un rezultat pozitiv în grupa de Conference League. După drama de la Atena din 2025, acum oltenii au relua parcursul în această competiție cu o remiză, 1-1, cu Getafe. În emisiunea FANATIK SUPERLIGA a venit verdictul specialiștilor din platou după acest rezultat. Putea „Știința” mai mult sau egalul este un rezultat echitabil? Ce au spus invitații lui Cristi Coste.

Ce spun specialiștii după U Craiova – Getafe 1-1. Andrei Vochin: „Există o părere de rău, dar înainte de meci semnai cu ochii închiși pentru o remiză”

Campioana României, Universitatea Craiova, a debutat cu dreptul în grupa de Conference League. Oltenii au fost egalii locului 7 din sezonul trecut de La Liga, Getafe. Într-un meci echilibrat, românii au deschis scorul în minutul 59, prin Assad Al Hamlawi (25 de ani). Treptat, „Știința” a cedat inițiativa, iar ibericii au început să preseze. Cu toate acestea, golul egalării a venit în urma unui șut superb de la mare distanță, opera veteranului croat Nemanja Gudelj (34 de ani), în minutul 81.

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Invitații lui Cristi Coste de la FANATIK SUPERLIGA și-au spus opiniile după . Înainte de partidă, egalul era văzut ca un succes. După, la cum au evoluat ostilitățile pe „Ion Oblemenco”, dar și scorul, există o urmă de regret. Andrei Vochin a remarcat acest aspect. Cu toate acestea, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, nu uită să amintească faptul că, înainte de meci, cu toții erau de acord că un punct cu Getafe este un rezultat bun.

„(n.r. Doar 1-1 sau bun acest 1-1?) După ce s-a terminat meciul, da, poți să zici doar 1-1. Senzația asta de părere de rău n-are cum să nu existe în momentul în care în minutul 81 tu aveai 1-0. Dar da, dacă te punea cineva să semnezi înainte de meci pentru un rezultat de egalitate cu o echipă din La Liga semnai cu ochii închiși”, a remarcat reputatul jurnalist. Vochin a adăugat apoi că, pentru ca U Craiova să spere la calificare, e obligată să scoată 6 puncte din următoare două partide, cu Inter Club d’Escaldes (Andorra) în deplasare și cu FK Enatia (Albania) acasă.

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Aspectul pozitiv remarcat de analiști la U Craiova: „A învățat din experiența sezonului trecut”. Jucătorii care s-au remarcat

Referindu-se la rivalii Craiovei, Vochin a mai scos în evidență faptul că, în meciul de joi de pe „Oblemenco”, Getafe a avut 6 absențe. Acești jucători valorau în total 38 de milioane de euro, peste tot lotul campioanei din SuperLiga. În ciuda diferenței mari de valoare, analistul FANATIK subliniază faptul că U Craiova nu s-a speriat și a arătat că a învățat din erorile sezonului trecut. „Cei 6 jucători absenți valorau peste 38 de milioane de euro. Și primul 11 al lor folosit aseară de spanioli făcea 42 de milioane. Practic le-a lipsit 6 jucători, o echipă. Dar asta nu scade cu nimic din meritul Craiovei. Ceea ce este de apreciat la Craiova e că aceasta a arătat că a învățat din experiența sezonului trecut. Începuturile de repriză, ambele, au fost în terenul advers.”.

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În privința remarcaților, Vochin îi scoate în evidență pe Alex Cicâldău (29 de ani) și pe atacantul Assad Al Hamlawi (25 de ani). Despre român, jurnalistul spune că a fost cel mai bun de pe teren. „Cei doi sunt jucători care, iată, apar la meciuri importante și apar bine. După părerea mea, Cicâldău a fost cel mai bun de pe teren. A oferit mult echilibru în zona de mijloc, a recuperat mult, chiar dacă el juca cumva plecat din aripă în sistemul ăsta de joc, iar pe faza ofensivă cu balonul este jucătorul care a dat de departe cele mai multe mingi utile în ultima treime, printre care și două pase de gol. Al doilea a fost Assad, care, deși a ratat acea ocazie mare, s-a revanșat și a marcat după pauză”.

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Prezent și el în platoul FANATIK SUPERLIGA, fostul mare atacant al fotbalului românesc, Sabin Ilie (51 de ani) a punctat un alt aspect pozitiv la olteni. „Lucrul bun pe care l-a făcut Craiova în meciul cu Getafe, joi seara, este că nu i-a lăsat pe spanioli să atace. Oltenii au alergat, au făcut presing. Apărarea lui U Craiova a stat foarte bine în teren. Dar uneori nu ai ce să le faci (n.r. celor de la Getafe). De aceea joacă unde joacă”.

Vivi Răchită, după golul ibericilor: „M-am ofticat! Când am văzut, mi-am pus mâinile în cap”

La rândul său, Vivi Răchită (56 de ani), deși nu este fan al oltenilor, dezvăluie că s-a ofticat foarte mult în momentul în care . Analistul indică o eroare a lui Teles (29 de ani). „Mi-a părut rău. Aseară chiar m-am ofticat. Și când am văzut cum respinge Teles mingea aia cu capul, mi-am pus mâinile în cap. Zic: ‘Băi, cum poți, mă, să dai înspre careul tău când…’. Din cauza faptului că a fost poziționat greșit. El în primul rând a fost poziționat greșit, dar o respingi cu capul, o bagi înapoi în careu. Și de acolo ăla, Gudelj, prinde un șut pe exterior…”.

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Per total, mai spune Răchită, Craiova a arătat joi seara ca o echipă europeană, îndreptățită să aibă pretenții. „Eu cred că Universitatea Craiova a jucat aseară (n.r. joi) ca o echipă cu pretenții de Europa. Chiar foarte bine au jucat și faptul că au pierdut două puncte este o supărare a noastră”.