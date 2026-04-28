Verdictul specialistului după faza controversată de arbitraj de la PSG – Bayern! Trebuia sau nu acordat penalty la hențul lui Davies?

PSG și Bayern Munchen s-au duelat marți seară pe „Parc des Princes” în turul semifinalelor din UEFA Champions League. Prima repriză a fost una cu adevărat nebună. Scorul la pauză a fost 3-2. Harry Kane a deblocat tabela în minutul 17, din penalty. Francezii au întors însă rapid scorul, grație golurilor marcate de Kvaratskhelia în minutul 24 și Joao Neves în minutul 33.

Mark Clattenburg, fost arbitru englez important, a dat decizia după faza controversată de arbitraj de la PSG – Bayern Munchen

În minutul 41, Michael Olise a restabilit egalitatea, dar în prelungirile primei reprize a marcat din lovitură de la 11 metri, astfel încât echipa antrenată de Luis Enrique a intrat cu avantaj la pauză, scor 3-2. Lovitura de pedeapsă respectivă a fost acordată de către arbitrul elvețian Sandro Scharer în condiții destul de controversate.

, în condițiile în care brațul era destul de aproape de corp. Mark Clattenburg, fost arbitru englez important, a apreciat la pauza meciului că decizia de a acorda penalty este una destul de exagerată în condițiile date, explicând bineînțeles și de ce a ajuns la această concluzie.

„Am văzut în ultimele sezoane că arbitrii din Liga Campionilor au o toleranță foarte mare pentru hențuri. Cred că brațul este suficient de aproape de corp pentru a nu da penalty, dar am văzut că s-a dat. Mingea îl lovește în picior și apoi în mână. Cred că e dură decizia”, a spus el, potrivit

Vincent Kompany, suspendat la acest meci tur dintre PSG și Bayern

, astfel încât locul său a fost luat la această partidă de către secundul englez Aaron Danks. Întrebat înainte de meci dacă are de gând să facă un tertip pentru a „fenta” sancțiunea, Kompany a răspuns într-o notă amuzantă: „Am 1.92 m. înălțime, nu încap într-un coș de rufe, din păcate. Există antrenori care au experiență fără a sta pe bancă. Așa sunt eu. Am fost jucător – antrenor în primul meu an. Regula este să stai pe teren. Dar dacă ești accidentat ca jucător, nu ai voie să stai pe bancă. Am fost des accidentat și am jucat în multe meciuri în locuri diferite și cu atmosfere diferite. Din păcate, am multă experiență în acest domeniu”.