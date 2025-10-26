Verdictul specialistului la penalty-ul anulat de VAR în Real Madrid – Barcelona: „Lamine Yamal nu atinge mingea!”

ADVERTISEMENT

Primul El Clasico din acest sezon a început direct cu o controversă uriașă. „Centralul” Soto Grado a dictat penalty pentru Real Madrid în minutul al doilea, însă a întors decizia în urma analizei VAR. Alfonso Pérez Burrull, un fost arbitru ce activează ca expert în arbitraj pentru cotidianul spaniol Marca, are, însă, o altă părere.

A fost penalty la Vinicius în minutul 2? Expertul în arbitraj al celor de la Marca a dat verdictul

Partida dintre Real Madrid și Barcelona a început extrem de tare, cu Lamine Yamal care a intrat în duel cu Vinicius Junior în propriul careu. Văzând contactul, arbitrul delegat pentru acest derby intens a arătat punctul cu var, însă după ce a revăzut faza la monitoarele VAR și-a schimbat decizia.

Deși arbitrul a explicat cum Alfonso Pérez Burrull a văzut cu totul altceva: „Vinicius are mingea în posesia lui, Lamine nu atinge mingea și, pentru mine, este penalty. Am spus asta de la început”, a explicat spaniolul pentru

🎥 Clear evidence that it was Vinicius who kicked Lamine Yamal. No penalty! — Barça Spaces (@BarcaSpaces)

Kylian Mbappe, gol anulat pentru un ofsaid milimetric

La doar 10 minute de această fază, Fără să se uite la poartă și fără să mai facă preluare, atacantul francez a înscris de la 25 de metri, însă reușita sa a fost anulată pentru un ofsaid care abia era sesizabil.

Cu ajutorul asistenței VAR 3D pe care La Liga o are la ofsaid, s-a decis ca golul său să nu fie validat. Cu toate astea, el a reușit să-și treacă numele pe tabelă în minutul 22 al partidei după ce a fost servit impecabil de Jude Bellingham.

