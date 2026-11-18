ADVERTISEMENT

Naționala României a încheiat cu o înfrângere campania din Liga Națiunilor. Elevii lui Gică Hagi au cedat la Zenica, scor 1-2, în fața Bosniei & Herțegovinei, iar UEFA a făcut un anunț oficial la finalul partidei disputate marți, 17 noiembrie, cu privire la ceea ce urmează pentru „tricolori”.

UEFA, reacție oficială după Bosnia & Herțegovina – România 2-1

România nu a reușit să evite ultimul loc în Grupa B4 din Liga Națiunilor. În urma , naționala pregătită de Gică Hagi a rămas cu doar trei puncte acumulate în șase meciuri.

ADVERTISEMENT

La scurt timp după încheierea ultimei etape, UEFA a actualizat situația echipelor participante și a confirmat că România va fi nevoită să dispute un baraj pentru menținerea în Liga B.

„S-a confirmat poziția României. A încheiat pe locul al patrulea și va disputa barajul dintre ligile B și C”, a notat UEFA pe site-ul oficial. Astfel, „tricolorii” vor avea nevoie de o victorie la general într-o dublă manșă pentru a evita retrogradarea în al treilea eșalon valoric al fotbalului european.

ADVERTISEMENT

Cu cine poate juca România la barajul pentru menținerea în Liga B

După terminarea fazei grupelor din această campanie de UEFA Nations League, Este vorba despre Belarus, Cipru, Insulele Feroe și Estonia, formații care au terminat pe pozițiile secunde în grupele Ligii C. Tragerea la sorți este programată vineri, 20 noiembrie 2026, de la ora 13:00, ora României, în timp ce dubla manșă se va disputa în perioada 25-30 martie 2027. România nu este singura echipă aflată în această situație. Macedonia de Nord, Georgia și Israel au încheiat, de asemenea, pe ultimele locuri în grupele Ligii B și vor disputa barajele pentru evitarea retrogradării.

ADVERTISEMENT

Clasamentul final al Grupei B4