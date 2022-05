Vergil Chițac: Putin a luat războiul „pe persoană fizică”. Insula Șerpilor e mai degrabă folositoare pe timp de pace

Actualul primar al Constanței arată că, deocamdată, Rusia mai are o flotă semnificativă în Marea Neagră, dar că un desant este puțin probabil, din cauza pierderilor pe care le-ar suferi.

Vergil Chiţac: Insula Șerpilor e mai utilă în vreme de pace

„În Marea Neagră sunt 11 nave ale Rusiei, din care patru au rachete Kalibr, au cinci fregate, dintre care una e Amiral Makarov, au un distrugător, au dragoare, nave de desant, șapte submarine, au multe față de ucraineni, care au o prezență mai degrabă discretă”, a declarat Chițac.

El spune că „ , pentru că e un avanpost de observație”. Și asta pentru că „are 17 hectare, în locul insulei ar putea fi la fel de eficient o navă”. Fostul amiral a mai declarat că „nava Moskva nu avea cele mai moderne sisteme de armament, dar era o platformă de luptă utilă. Însă „Moskva” trebuia să fie însoțită de alte navve, care s-o apere de rachete”. Actualul politician crede că „rușii mai au nave cu care să atace litoralul nordic al Mării Negre, care aparține de drept Ucrainei, au nave de desant, dar nu cred că vor face desant, pentru că ucrainenii au minat zona, iar pierderile ar fi prea mari”.

Mai mult, spune fostul ofițer superior al marinei militare, „frontul avansează acum de la est la vest, rușii urmăresc să facă joncțiunea între Donbas și Herson, unde au avansat mai mult cu superioritatea numerică din Crimeea. Dar frontul ăsta înaintează foarte lent, iar până nu se mișcă, lucrurile nu pot fi bune pentru ei”. De fapt, spune Chițac, „rușii au o problemă de logistică, trupele care au fost înfrânte și pe care le-au retras, în loc să le lase la odihnă și refacere, le-au adus în Donbas”.

Putin a luat războiul „pe persoană fizică”

„Putin a cheltuit mai mult de 40-50 de miliarde de dolari, parcă a luat războiul pe persană fizică, nu se mai aude nimic de miniștri, de șeful de stat major… Se pare că ”, a mai spus amiralul. Dar, adaugă el, „un atac nuclear tactic presupune, totuși, o bombă de dimensiunile celei de la Hiroșima. Însă ar trebui ca întâi să fie folosite arme convenționale mult mai puternice, mai distructive, apoi să fie un atac chimic și abia la sfârșit cel nuclear”.

„La începutul războiului au folosit arme ghidate, loveau infrastructură militară. Acum Putin, din păcate, lansează un atac nediscriminatoriu, nu mai poate folosi rachete ghidate, pentru că nu le mai poate fabrica, acestea au componente occidentale, iar embargoul și-a făcut efectele”, a mai arătat primarul Constanței.

„Sunt 3 scenarii: Rusia câștigă, impas și Ucraina câștigă. Până acum se credea că primele două sunt favorabile Rusiei. Dar dacă se intră în impas, rușii nu prea au de câștigat, pentru că sancțiunile au deja efecte. Iar într-un an și jumătate tehnologia militară e depășită, or ei nu mai pot ține pasul. Au dat drumul să facă Lada de acum 20 de ani, pentru că nu au componente pentru ABS, pentru euro 6 etc.”, a adăugat actualul politician.

„ . Sigur, un impas nu va conveni ucrainenilor, dar nici rușii nu au de câștigat. Iar Zelenski are mandat de la popor să elibereze Ucraina, inclusiv Crimeea”, a mai spus Vergil Chițac. El a explicat și că „generalii ruși au murit pentru că au intrat adânc în front, pentru că lucrurile nu mergeau bine. Iar Putin deocamdată nu a trimis soldați din orașe, ci din Extremul Orient”, a încheiat amiralul în rezervă, la Digi24.