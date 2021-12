Cum verifici vizual și online kilometrajul unei mașini second hand. Așa afli ce vicii ascunde automobilulul

Mașinile second hand sunt la mare căutare în țara noastră, dar și peste hotare. Prețul mai avantajos este detaliu care ia ochii tuturor șoferilor.

Kilometrajul unei mașini second hand, un detaliu important pentru cumpărători

Însă în spatele acestui lucru bun stă, de multe ori, un detaliu pe care unii îl ezită, alții îl constată, dar în mod fals. Vorbim despre kilometrajul autoturismului care, de cele mai multe ori, se poate să nu corespundă cu realitatea.

Însă există și două modalități prin care un cumpărător de mașini poate verifica vizual sau online care este, de fapt, în realitate, kilometrajul mașinii pe care dorește să o cumpere.

ADVERTISEMENT

Pe lângă uzura acesteia, de la exterior la interior, și rulajul mașinii trebuie luat în calcul. Mai ales că, în medie, într-un an, un șofer parcurge în jur de 10.000 de kilometri.

Kilometrajul unei mașini second hand se verifică vizual

Efectuarea unui test computerizat într-un service auto, verificarea pe elevator, profilurile diferite ale pneurilor sau urmele de rugină de la praguri, aripi sau țeava de eșapament pot să îți ofere indicii clare că autoturismul ce îți este propus spre vânzare depășește 10.000 de kilometri rulați.

ADVERTISEMENT

Totodată, planșa de bord care prezintă zgârieturi, volanul tocit, uzura schimbătorului sau dacă scaunul șoferului este deformat sunt tot detalii de luat în calcul referitoare la vârsta mașinii și la cât de folosită sau nu a fost.

Cu o aplicație poți verifica istoricul unei mașini second hand

O altă metodă prin care poți verifica istoricul unei , de la kilometraj până la accidentele în care a fost implicată, este platforma online pusă la dispoziție de Registrul Auto Român.

ADVERTISEMENT

Doar cu introducerea seriei de șasiu, adică seria VIN, în mod gratuit, vei afla tot ce vrei și trebuie să știi despre mașina ce se află la vânzare.

Aceleași informații pot fi obținute și cu ajutorul site-urilor specializate în așa ceva, precum: Carvertical.com, AutoDNA.ro, InspectorAuto.ro, Carvin.ro, CheckCarDNA.ro etc

ADVERTISEMENT

În ambele cazuri, fie că aplici metoda vizuală sau pe cea online, nu uita, înainte de cumpărarea mașinii dorite, să verifici cartea de service originală a autoturismului. Dacă aceasta lipsește, atunci evită achiziționarea autovehiculului.

Legea care ”pedepsește” kilometrajul dat înapoi la mașini

depus în Parlamntar dă naștere unui registru electronic în care periodic să se înregistreze kilometrajul fiecărei mașini din România. Astfel, mașinile care au kilometrajul dat înapoi ar putea să nu mai fie vândute sau comercializarea lor să se realizeze foarte greu.

ADVERTISEMENT

Proiectul de lege aduce și sancțiuni pentru cei care înlocuiesc odometrul mașinii sau pentru cei care dau kilometrajul înapoi și nu înregistrează modificarea la RAR.

”(1) Modificarea indicaţiei odometrului unui vehicul, solicitarea modificării indicaţiei odometrului sau orice acţiune sau inacţiune de natura să influenţeze înregistrarea exactă a numărului kilometrilor parcurşi de un autovehicul constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

(2) Punerea în circulaţie a autovehiculelor cu odometrul defect constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

(3) Comercializarea autovehiculelor cu odometrul modificat sau defect constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.”