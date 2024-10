Verișoara lui Dani Mocanu implicată într-un tragic accident: “Era sânge peste tot”. Exclusiv

Interpreta Costinela Toma a trecut prin clipe de groaza. Verişoara lui Dani Mocanu şi iubitul ei, Tudor, au fost la un pas de tragedie, însă Dumnezeu le-a mai acordat o şansă la viaţă. Artista a oferit declaraţii exclusive pentru FANATIK şi a povestit cum s-a petrecut totul.

”Am crezut că l-am pierdut pe Tudor”

Costinela Toma . Interpreta şi iubitul ei au fost la un pas de tragedie, dar din fericire totul s-a terminat cu bine. a explicat pentru FANATIK cum s-a petrecut întregul incident nefericit. Cei doi se aflau în propria maşină, când parbrizul autovehiculului a fost străpuns de o piesă care s-a desprind dintr-un tir.

Tudor, partenerul de viaţă al artistei s-a ales cu două degete zdrobite şi o fractură prin înfundarea craniului. Costinela şi Tudor au fost sub protecţie divină, astfel că totul s-a terminat fără ca vreunul din ei să își piardă viața. Ambii parteneri au trăit momente de panică, mai ales când în faţa ochilor au văzut numai sânge.

”Accidentul pe care l-am avut a fost ca o minune. Dramatic este faptul că ceea ce s-a întâmplat este aproape imposibil. S-a desprins o piesă de la sistemul de frânare al unui camion. Din cauza presiunii a trecut prin parbrizul maşinii noastre, lovindu-l pe iubitul meu în mână și cap. I-a zdrobit două degete şi i-a făcut o fractură prin înfundarea craniului. Am asistat la ceva groaznic. Momentele au fost ca dintr-un film de groază.

Din fericire lovitura nu i-a fost fatală. Mulțumim lui Dumnezeu că nu a rămas cu urme grave asupra sănătăţii, după externare. Nu consider că este normal ca în aproape 2025 să fie legal să conduci pe străzile publice, pe autostrăzi mai exact, vehicule cu o stare precară a pieselor. Și mai ales că nimeni nu verifică greutatea pusă pe aceste vehicule. Tirul era din Georgia, la intrare în țară, control ITP zero. Am crezut că l-am pierdut pe Tudor. L-am văzut plin de sânge şi aproape inconştient lângă mine. Era sânge peste tot. Şi eu aveam mâinile pline de sânge”, a declarat Costinela Toma pentru FANATIK.

Verişoara lui Dani Mocanu, la un pas de tragedie

Dani Mocanu nu este singurul din familie care are înclinaţii muzicale. Verişoara lui, Costinela Toma, este o artistă de succes care îşi transpune trăirile în melodiile ei. Recent, aceasta a lansat piesa ”Cum rămâne cu noi”, care are o însemnătate puternică. Cântecul a fost compus acum ceva vreme, însă abia acum interpreta a simţit că este momentul potrivit pentru lansare. Costinela ne-a mărturisit că versurile au tot fost modificate în funcţie de furtunile din viaţa ei. Se pare că acest tragic incident a marcat-o profund pe verişoara lui Mocanu şi spune că toate aceste încercări sunt cheia transformării sale.

”Totul a fost cu multă însemnătate. Piesa pe care am scris-o acum ceva timp, a fost compusă în mijlocul unei furtuni emoționale. La acea vreme, viața părea să se destrame în jurul meu, dar acum, după mult timp și multe peripeții, o lansez cu un sentiment profund.

Am trecut printr-o serie de schimbări. M-am mutat, am schimbat band-ul, am avut un program foarte încărcat cu evenimentele private, am revizuit piesa, am adaptat clipul. Fiecare pas a fost o provocare, dar și o oportunitate de a mă reinventa. Chiar dacă nu e ușor, știu că acest moment de încercare este cheia transformării mele. Pot alege să mă las doborâtă sau să privesc viitorul cu recunoaștinţă.

Piesa ”Cum rămâne cu noi” are o însemnătate majoră acum. Îmi dau seama că nu doar neînţelegerile pot despărţii oamenii. Noi puteam să nu mai fim într-o secundă. Să fim mai buni şi mai înţelegători unii cu alţii. Să nu uităm să le spunem apropiaţilor, familiei un ”te iubesc” din când în când. Şi dacă ziua de mâine nu mai vine pentru noi, ”Te iubesc” să rămână pentru totdeauna! ”, ne-a mărturisit Costinela Toma.