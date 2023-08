Verişorul tinerei omorâte de şoferul drogat reface filmul tragediei de la 2 Mai. “Iniţial am crezut că a lovit un stâlp”

Roberta Dragomir este numele tinerei de 20 de ani care a murit sâmbătă dimineaţa la intrarea în 2 Mai, în accidentul provocat de un şofer de 19 ani, aflat sub influenţa drogurilor. La fel ca şi celălalt băiat decedat, Sebastian, ea era studentă la Facultatea de Geografie, specializarea Geografia Turismului.

Şoferul s-a oprit doar cinci secunde, după care a părăsit locul accidentului

care sosiseră de vineri la 2 Mai. Alături de ea se afla şi verişorul său, care însă a scăpat nevătămat din tragicul accident soldat cu doi morţi şi trei răniţi.

Plin de durere şi încă sub şocul celor petrecute, . “Era ora 5 dimineața. Ne întorceam din Vama Veche să mergem spre cazare, spre 2 Mai și grupul nostru era format din opt persoane, trei erau mai în față și cinci în spate.

Eu cu încă doi băieți eram mai în față. Am auzit în spate scârțâit de roți, drifturi, un drift așa puternic și o bubuitură”, a povestit băiatul.

Când s-a întors nici nu şi-a dat seama ce s-a petrecut. A văzut doar cum şoferul întoarce maşina şi pleacă în direcţia din care a venit. “Maşina ieșise de pe șosea, apoi şoferul a reglat volanul, a intrat și pe contrasens şi apoi a trecut iar pe prima bandă de mers. A trecut de noi, s-a oprit cinci secunde, nu a coborât, nu nimic și apoi a plecat, și-a continuat drumul”, a mai povestit tânărul.

De întreaga dimensiune a tragediei avea să-şi dea seama însă abia după câteva secunde, pentru că mintea sa nu putea să conceapă că li s-ar fi putut întâmpla ceva rău pritenilor săi.

“Inițial când a trecut pe lângă noi, am văzut că avea parbrizul spart și am crezut că a lovit un stâlp sau ceva. Ne-am întors să vedem și erau prietenii noștri și apoi a mai oprit un grup cu mașina și a sunat la poliție”, a mai spus băiatul, citat de .

“Noi i-am sunat repede pe prietenii noștri, eu am sunat-o pe verisoara mea. Am văzut că nu răspunde, are telefonul închis. Ne-am panicat foarte tare, dar până la urmă…”, a mai povestit verişorul Robertei.

Roberta Dragomir era bursieră la Facultatea de Geografie, iar în această vară îşi luase permisul de conducere. Tatăl său, care lucrează în Germania, urma să vină în țară după ce fiica sa se întorcea de la mare, pentru a-i cumpăra acesteia o maşină.