Vero Căliman, dezvăluire surprinzătoare la un an de la plecarea din Gașca Zurli: ”Vocea aceea nu era a fetiței Zurli. Era a mea”

Ajunsă la vârsta de 36 de ani, actrița Vero Căliman a făcut o dezvăluire surprinzătoare. Confesiunea are loc la un an de la plecarea din , unde vreme de aproximativ 15 ani a interpretat rolul fetiței Zurli.

Confesiunea făcută de Vero Căliman la un an de la plecarea din Gașca Zurli

Vero Căliman a decis să vorbească despre vocea pe care a avut-o multă vreme în Gașca Zurli. Frumoasa vedetă este confundată și acum cu personajul pe care l-a interpretat ani la rând, cu toate că a plecat din trupă în urmă cu un an.

ADVERTISEMENT

Decisă să facă lumină în această situație, actrița a subliniat faptul că, de fapt, glasul său nu este un rol, ci face parte din sine. Este conștientă că are o tonalitate care a făcut milioane de copii să râdă cu bucurie și cu multă veselie.

„O voce care a dat viață unui personaj atât de viu, încât lumea a început să mă confunde cu el. Dar vocea aceea… nu era «a fetiței Zurli». Era a mea. Uneori, în viața de zi cu zi, se întâmplă să fiu recunoscută «după voce».

ADVERTISEMENT

În spații publice, în supermarketuri, la terase… Iar unele persoane bine intenționate îmi spun, zâmbind: «În toate reel-urile tale… încă mai vorbești ca fetița Zurli». Și atunci, o parte din mine se strânge.

Nu pentru că n-ar fi adevărat — ci pentru că nu e întreaga poveste. Vocea aceea nu e o mască pe care am uitat s-o dau jos. E vocea mea entuziastă. Vocea mea autentică. Vocea mea prezentă.

ADVERTISEMENT

Da, vocea mea a fost acolo. Dar este în continuare aici. Și nu mai are nevoie să se justifice”, a notat Vero Căliman pe pagina de . Îndrăgita actriță a primit numeroase comentarii de la fani.

ADVERTISEMENT

Vero Căliman: ”Nu mai sunt un personaj”

„Nu mai sunt un personaj. Nu mai sunt o mască. Nu mai sunt o poveste spusă de alții, chiar dacă a fost spusă frumos. Sunt o femeie întreagă, care a traversat o poveste mare, care a iubit-o, care a pierdut mult în ea.

Și care astăzi alege să se recunoască pe sine în afara costumelor, dincolo de aplauze. Nu am de ce să mă ascund. Nu am de ce să mă micșorez. Nu am de ce să mă justific pentru cum vorbesc, pentru cine mă recunoaște, pentru cine nu.

Sunt Vero. Și vocea mea este întreagă. Ea poate să fie jucăușă sau fermă, copilăroasă sau profundă, ascuțită sau blândă. Pentru că este vie. Pentru că este a mea. Iar dacă seamănă cu ce-a fost… e pentru că eu am fost acolo.

Dar acum sunt aici. Și aici, îmi aleg eu replicile”, a completat Vero Căliman, pe social media. Vedeta nu este singura care a plecat din Gașca Zurli. Ionuț Varodi și Răzvan Marina au decis la rândul lor să părăsească proiectul.