Verona – Genoa, live video în etapa 29 din Serie A. Un nou meci important în campionatul Italiei pentru echipa lui Dan Șucu

Genoa lui Dan Șucu joacă în deplasare cu Verona în etapa 29 din Serie A. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciul „grifonilor”.
15.03.2026 | 09:50
Serie A, etapa 29: Verona - Genoa, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Genoa lui Dan Șucu are parte de o nouă confruntare importantă în Serie A. „Grifonii” se deplasează de această dată pe terenul celor de la Verona. Vezi pe site-ul Fanatik.ro toate detaliile despre partida din etapa 29 din Serie A.

Verona – Genoa, live video în etapa 29 de Serie A

Verona – Genoa se joacă duminică, 15 martie, de la ora 13:30, pe stadionul Marc’Antonio Bentegodi, în etapa 29 de Serie A. Echipa lui Dan Șucu luptă în continuare pentru evitarea retrogradării.

„Grifonii” au obținut o victorie importantă etapa trecută după 2-1 cu AS Roma în etapa 28, aceeași rundă în care Interul lui Chivu a pierdut în fața rivalei AC Milan cu 0-1.

Rămâne de văzut dacă echipa lui Dan Șucu va reuși să adauge alte 3 puncte importante la zestre, care să o țină cât mai departe de retrogradarea din Serie A în acest sezon.

Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii...
Digi24.ro
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate

Cine arbitrează Verona – Genoa și ce brigadă a fost delegată

Este prima dată când Matteo Marchetti o arbitrează pe Genoa în acest sezon. El le-a mai arbitrat în schimb pe Verona (în 2-2 cu Napoli) și pe Inter (în 1-2 cu Udinese). Iată brigada desemnată să arbitreze Verona – Genoa în etapa 29 de Serie A:

Lovitură de teatru! Amenințate cu execuția în Iran, au luat o decizie total...
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Amenințate cu execuția în Iran, au luat o decizie total neașteptată: ”Li s-au oferit șanse”
  • Central: Matteo Marchetti
  • Tușieri: Marco Scatragli și Paolo Laudato
  • Rezervă: Federico Dionisi
  • VAR: Valerio Marini 
  • Asistent VAR: Francesco Meraviglia

Clasamentul Serie A înainte de Verona – Genoa

Clasamentul din Serie A înaintea acestui meci din etapa 29 le regăsește pe Genoa și Verona la distanță mare de puncte una față de cealaltă, formația gazdă ocupând penultimul loc. Iată cum arată ierarhia:

Clasament Serie A înainte de Verona - Genoa etapa 29

Istoricul meciurilor Verona – Genoa. Statistică oficială

În turul campionatului, Genoa a învins Verona cu scorul de 2-1. Iată cum arată ultimele 5 confruntări directe din Serie A între cele două echipe:

  • Genoa – Verona: 2-1 (29 noiembrie 2025)
  • Verona – Genoa 0-0 (13 aprilie 2025)
  • Genoa – Verona 0-2 (1 septembrie 2024)
  • Verona – Genoa 1-2 (7 aprilie 2024)
  • Genoa – Verona 1-0 (10 noiembrie 2023)

Cine transmite la TV meciul Verona – Genoa

Verona – Genoa se joacă duminică, 15 martie, de la ora 13:30 și se va transmite la tv în România pe posturile Digi Sport 2 și Prima Sport 3. Cele două canale de televiziune pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go.

Cote pariuri Verona – Genoa în Serie A

Deși oaspete, Genoa este văzută favorită să se impună. Echipa lui Dan Șucu are o cotă de 2.45 la victorie, în timp ce Verona a primit o cotă de 3.30 pentru un succes. O eventuală remiză este cotată cu 3.00.

Urmărește în timp real Verona – Genoa, live text pe FANATIK

Tot ce trebuie să știi despre Verona – Genoa găsești pe FANATIK. Rămâi pe site-ul nostru pentru formațiile de start, meciul fază cu fază, statistici importante, dar și reacții de la finalul partidei.

De ce a pierdut Dinamo derby-ul cu FC Rapid? Diferența a fost făcută...
Fanatik
De ce a pierdut Dinamo derby-ul cu FC Rapid? Diferența a fost făcută de un capitol la care „câinii” excelaseră în sezonul regulat
Poate prinde transferul carierei după sezonul de vis cu FC Argeș: “Se discută...
Fanatik
Poate prinde transferul carierei după sezonul de vis cu FC Argeș: “Se discută de milioane de euro!”. Exclusiv
Continuă jignirile la adresa antrenorului lui Drăgușin! Un fost tehnician de la Tottenham...
Fanatik
Continuă jignirile la adresa antrenorului lui Drăgușin! Un fost tehnician de la Tottenham l-a făcut praf pe Igor Tudor: „Orice bărbat sau femeie de pe stradă putea să facă asta”
