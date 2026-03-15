Verona – Genoa, live video în etapa 29 din Serie A. Un nou meci important în campionatul Italiei pentru echipa lui Dan Șucu

Genoa lui Dan Șucu are parte de o nouă confruntare importantă în Serie A. „Grifonii” se deplasează de această dată pe terenul celor de la Verona. Vezi pe site-ul Fanatik.ro toate detaliile despre partida din etapa 29 din Serie A.

Verona – Genoa, live video în etapa 29 de Serie A

Verona – Genoa se joacă duminică, 15 martie, de la ora 13:30, pe stadionul Marc’Antonio Bentegodi, în etapa 29 de Serie A. Echipa lui Dan Șucu luptă în continuare pentru evitarea retrogradării.

Rămâne de văzut dacă echipa lui Dan Șucu va reuși să adauge alte 3 puncte importante la zestre, care să o țină cât mai departe de retrogradarea din Serie A în acest sezon.

Cine arbitrează Verona – Genoa și ce brigadă a fost delegată

Este prima dată când Matteo Marchetti o arbitrează pe Genoa în acest sezon. El le-a mai arbitrat în schimb pe Verona (în 2-2 cu Napoli) și pe Inter (în 1-2 cu Udinese). Iată brigada desemnată să arbitreze Verona – Genoa în etapa 29 de Serie A:

Central: Matteo Marchetti

Tușieri: Marco Scatragli și Paolo Laudato

Rezervă: Federico Dionisi

VAR: Valerio Marini

Asistent VAR: Francesco Meraviglia

Clasamentul Serie A înainte de Verona – Genoa

Clasamentul din Serie A înaintea acestui meci din etapa 29 le regăsește pe Genoa și Verona la distanță mare de puncte una față de cealaltă, formația gazdă ocupând penultimul loc. Iată cum arată ierarhia:

Istoricul meciurilor Verona – Genoa. Statistică oficială

În turul campionatului, Genoa a învins Verona cu scorul de 2-1. Iată cum arată ultimele 5 confruntări directe din Serie A între cele două echipe:

Genoa – Verona: 2-1 (29 noiembrie 2025)

Verona – Genoa 0-0 (13 aprilie 2025)

Genoa – Verona 0-2 (1 septembrie 2024)

Verona – Genoa 1-2 (7 aprilie 2024)

Genoa – Verona 1-0 (10 noiembrie 2023)

Cine transmite la TV meciul Verona – Genoa

Verona – Genoa se joacă duminică, 15 martie, de la ora 13:30 și se va transmite la tv în România pe posturile Digi Sport 2 și Prima Sport 3. Cele două canale de televiziune pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go.

Cote pariuri Verona – Genoa în Serie A

Deși oaspete, Genoa este văzută favorită să se impună. Echipa lui Dan Șucu are o cotă de 2.45 la victorie, în timp ce Verona a primit o cotă de 3.30 pentru un succes. O eventuală remiză este cotată cu 3.00.

