Veronika Kudermetova știe cum o poate învinge pe Simona Halep: ”Trebuie să profit”

Jucătoarea rusă de tenis Veronika Kudermetova a anunțat că știe cum o poate învinge pe Simona Halep în meciul din turul trei de la Australian Open 2021 și o laudă pe sportiva din Constanța.

Campioana noastră s-a impus după un meci fantastic cu scorul de 4-6, 6-4, 7-5 în fața Ajlei Tomljanovic, în turul secund de la Audstralian Open 2021.

În faza următoarea, ea urmează să o întâlnească pe Veronika Kudermetova, locul 36 WTA și cap de serie numărul 32, partida urmând să aibă loc vineri, 12 februarie, de la ora 10:00.

Veronika Kudermetova și-a făcut tactica pentru meciul cu Simona Halep

Cu o zi înaintea partidei din turul trei de la Australian Open 2021, Veronika Kudermetova a vorbit în presa din țara sa și a dezvăluit de ce are nevoie pentru a putea trece de Simona Halep.

”Cu Simona trebuie să servesc și să returnez bine. Dacă am vreo șansă, trebuie să profit! Simona este o luptătoare și se mișcă foarte bine. Este o jucătoare incredibilă”, a declarat jucătoarea din Rusia.

”Trebuie să dau tot ce am mai bun pentru a câștiga. M-am antrenat cu ea anul trecut la Praga, după ce s-a reluat sezonul. Am jucat un set și am pierdut cu 7-5. Dar a fost un set bun”, a mai spus Kudermetova.

La conferința de presă de după meciul câștigat cu Ajla Tomljanovic, Halep a declarat că se simtă mândră de felul cum s-a comportat pe teren, mai ales în setul decisiv, când a reușit să revină miraculos pe tabelă.

Simona Halep a părăsit încă din primul tur întrecerea de dublu de la Australian Open. Numărul 2 mondial le-a dat emoții fanilor când a cerut intervenția medicului în primul set pentru a putea continua partida contra perechii Arina Rodionova/Storm Sanders.

În ciuda faptului că este una dintre cele mai constante sportive din circuitul WTA, Simona Halep are și ea adversari pe care și-ar dori să nu-i întâlnească la niciun turneu, iar cea mai mare teamă a sa este legată de o jucătoare aflată în afara Top 30. Darren Cahill, a dezvăluit că jucătoarea care o sperie cel mai tare pe campioana noastră este estona Kaia Kanepi, locul 35 WTA, cea care a eliminat-o în primul tur la US Open 2018.

