“Verratti din Picior de Munte”. Cine e noul fotbalist preferat pe care Gigi Becali îl are la FCSB

Mihai Vlăduț Toma are 17 ani și e fotbalistul care i-a intrat la inimă lui Gigi Becali. „El va fi titular, gata. Are o iuțime aparte și reușește și să recupereze. Are o mișcare a corpului înșelătoare, are ceva din Lionel Messi”, a spus Gigi Becali, după ultimele evoluții ale puștiului.

Preferatul lui Becali va împlini 18 ani pe 17 februarie

Toma a reușit să-l treacă pe banca de rezerve pe Alexandru Musi, un fotbalist mult mai experimentat și ocupă acum locul fotbalistului U21 din echipa campioanei. E născut la 17 februarie 2017 și a debutat la seniori în sezonul trecut.

Capacitatea lui de a juca mingea cu ambele picioare în regim de viteză l-au cucerit pe Becali. „Singurul care mi-a plăcut a fost Toma. Doar pe el în remarc”, a afirmat patronul campioanei la FANATIK Superliga,

Părinții făceau naveta cu el la Pitești

Jucător de numai 1,72 metri, Mihai Toma a fost poreclit de colegi Verratti. El este, de loc, dintr-un sat aflat în județul Dâmbovița. Satul se numește Picior de Munte și aparține de comuna Dragodana, din zona Găeștiului.

S-a îndrăgostit de fotbal jucând în sat, apoi a trecut la Kinder Târgoviște. De acolo s-a dus, cu eforturi mari, la Școala de Fotbal Dani Coman, din Pitești. Pentru a merge la antrenamente, părinții făceau naveta cu el. 62 de kilometri, drum de o oră și un pic.

Vali Crețu e tăticul lui

“Verratti din Picior de Munte” a sosit la roș-albaștri în 2020, când avea numai 13 ani. La FCSB el stă în cameră cu Valentin Crețu, căruia îi spune „tăticul”. Crețu are 35 de ani și, ca vârstă, chiar putea să-i fie tata lui Tomiță.

Fotbalist relativ nou în peisajul Superligii, Mihai Toma este unul dintre cei mai buni juniori ai României. Anul trecut, Mihai Stoica spunea despre el că este un “jucător cu gândire de 30 de ani, la 16 ani”.

În 2024, el a câștigat cu Liga, Cupa și Supercupa Elitelor la U17. De asemenea, e campion și câștigător al Supercupei României, cu prima echipă a FCSB-ului. În plus, a făcut pasul și la naționala U19 a țării, superioară vârstei lui.

Mihai Toma a adunat șase prezențe pentru FCSB doar în ultima lună. În campionat a devenit chiar titular. ”Toma, cel mai bun de pe teren, Jucător de 17 ani. La 17 ani nu pierde nicio minge. Așa fotbalist la 17 ani nu am mai văzut. Și nici la ăia mari nu vezi să nu piardă nicio minge. Așa fotbaliști vreau la mine. Să știți de acum, Toma este titular”, a spus Gigi Becali despre el.

Gigi Becali a măturat cu Bîrligea și Tănase

. “Dacă Bîrligea juca fotbal, era 3-4 la 0 la pauză. Și, la revedere, terminam bâlciul. Când au văzut ei că e așa de ușor, ăia de la Farul s-au speriat, a zis Tănase că o trage el cu talpa, mai driblează unul, se mai întoarce o dată, se mai distrează o dată. Bă, dă golul când trebuie să-l dai.

Eu i-am dat telefon lui MM, i-am zis: ‘Mihaie, nu îmi place cum am intrat’. E adevărat că sunt ăștia slabi, să mă ierte Gică, dar erau slabi de frică. Nu și-au dat seama cu o echipă care nu vrea să joace fotbal”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

După această remiză, FCSB este pe locul trei în Superliga, cu 34 de puncte, la două distanță față de liderul U Cluj. Pe locul doi este Dinamo, cu 35 de puncte.