Veste alarmantă! Următoarea tranșă de vaccin anti-Covid întârzie. Când va sosi în România

Următoarea tranşă de vaccin anti-Covid pentru România urma să aducă aproximativ 150 de mii de doze. Din păcate, această tranșă va întârzia.

Transportul care urma să ajungă luni, 28 decembrie, nu a fost expediat de producător la momentul programat iniţial.

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, declarase astăzi pentru Digi24 că nu are o confirmare oficială în acest moment de la Pfizer.

Când vine, totuși, tranșa a doua de vaccin anti-Covid?

Această tranșă trebuia să ajungă luni, dar din motive de fabricație va veni ”fragmentată”.

Astfel, o parte din doze vor ajunge pe 29 decembrie în București, Cluj și Timișoara, iar o zi mai târziu va sosi și restul transportului în celelalte 4 centre regionale. Aceste precizări au fost făcute duminică seară, la TVR, de V. Gheorghiță, coordonatorul campaniei.

Autorităţile spuneau duminică dimineaţă că abia în această seară urmau să primească şi confirmarea că cel de-al doilea transport, de 150.000 de doze, va pleca la timp.

A două tranșa de vaccin anti-Covid sosește pe bucăți

Din primele informații, problema este de la Pfizer-BioNTech, producătorul vaccinului. Acesta şi-a asumat sarcina transportului în condiţii speciale a serului anti-COVID până în România.

Când ar trebui să se termine prima etapă de vaccinare?

Autoritățile anunțaseră că România va primi în fiecare săptămână aproximativ 144 de mii de doze în perioada următoare.

“Estimăm că până la sfârşitul lui ianuarie, începutul lunii februarie, vom fi terminat etapa unu de vaccinare, cea adresată lucrătorilor din sistemul medical. Avem capacitatea de stocare în momentul de faţă în condiţii optime la minus 80 de grade pentru aceste vaccinuri.

Da, vaccinarea este gratuită, nu este obligatorie, este voluntară şi nu este condiţionată. Acestea sunt elementele cele mai importante pe care fiecare dintre noi trebuie să le cunoască. Aceste vaccinuri vor fi distribuite către etapa a doua în funcţie de momentul în care noi putem demara etapa a doua de vaccinare”, a mai transmis medicul.

Vaccinul se stochează pe o perioadă de 6 luni între o temperatură de minus 60 și minus 90 de grade. După ce este scos de la această temperatură şi ajunge la temperatura de plus 2 – plus 8 grade, are o stabilitate de 120 de ore, a transmis V. Gheorghiță. Durata transportului până la centrul de vaccinare nu trebuie să fie mai mare de 12 ore, iar într-un flacon sunt cinci doze.