Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Veste-bombă de la FCSB: nici Mihai Popescu nu credea așa ceva! „Într-o lună va fi pe teren”. Exclusiv

Mihai Popescu a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate în meciul cu Austria. Recuperarea fundaşului de la FCSB decurge extraordinar şi poate fi apt pentru barajul cu Turcia.
Cristi Coste, Marian Popovici
06.02.2026 | 15:00
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Popescu a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate în meciul România – Austria, scor 1-0, din luna octombrie. Iniţial, doctorii nu i-au dat şanse să mai joace în acest sezon, dar lucrurile s-au schimbat miraculos.

Mihai Popescu, revenire miraculoasă! Peste o lună poate juca pentru FCSB

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că recuperarea lui Mihai Popescu decurge extraordinar de bine, iar peste o lună este gata de joc pentru FCSB, ba chiar ar putea fi în lot cu Turcia:

„În aproximativ o lună, Mihai Popescu va putea să joace titular la FCSB. Este o recuperare demnă de Cartea Recordurilor, miraculoasă. S-ar putea să fie apt şi pentru barajul cu Turcia.

Doctorii spun că nu au mai văzut aşa ceva şi modul în care decurge recuperarea lui Mihai Popescu este foarte rapid”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Popescu, recuperare în cantonament:”Bate toate tratatele de medicină”

Înaintea plecării în cantonamentul din Antalya, Mihai Stoica a dezvăluit că Mihai Popescu bate toate „tratatele de medicină”, iar în cazul fundaşului central este luată în calcul prelungirea contractului:

„Cu noi în cantonament va pleca şi Mihai Popescu. La două luni de la operaţie face nişte progrese uimitoare. Face separat cu Ovidiu Kurti. Toţi jucătorii accidentaţi merg.

Mihai Popescu bate toate tratatele din medicină. Este posibil ca în Antalya să îl vedem alergând. El spunea că e meritul staff-ului medical. Nu, e meritul lui, limbajul corpului. Eu nu l-am văzut pe băiatul ăsta încruntat sau cu capul jos după ce s-a întâmplat.

Doar cu capul sus, zâmbind. Este admirabil şi cred că în situaţia asta începem să ne gândim şi la prelungirea contractului”, a dezvăluit Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
