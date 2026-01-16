Sport

Veste-bombă din Italia: Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa! Ratarea penalty-ului cu AC Milan i-a fost fatală

Nicolae Stanciu este aproape de despărțirea de Genoa. Presa din Italia anunță rezilierea contractului, iar mijlocașul român ar putea pleca liber. Unde este dorit.
Alex Bodnariu
16.01.2026 | 13:20
breaking news
Veste de ultimă oră venită din presa din Italia. Nicolae Stanciu, internaționalul român de la Genoa, are zilele numărate la echipa din Serie A. Celebrul jurnalist Gianluca Di Marzio anunță că mijlocașul își va rezilia contractul cu clubul patronat de Dan Șucu.

Nicolae Stanciu a jucat puțin în acest sezon la Genoa. Mai mult, acesta a ratat un penalty în prelungirile meciului cu AC Milan din Serie A, la scorul de 1-1, iar fanii echipei l-au atacat pe fotbalist pe rețelele de socializare.

Acum se pare că Stanciu va pleca de la Genoa. Presa din Italia susține că părțile vor rezilia contractul pe cale unilaterală, iar mijlocașul român va fi liber să semneze cu orice echipă. Două formații din campionatul Chinei s-au interesat deja de situația sa.

Ce scrie presa din Italia despre viitorul lui Nicușor Stanciu

Gianluca Di Marzio, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din Italia și expert în mercato, a scris despre situația internaționalului român. Acesta a dat de înțeles că există șanse foarte mari ca Genoa să îi rezilieze contractul lui Nicolae Stanciu, un jucător care, din păcate pentru el, nu a reușit să se impună în Serie A.

„Nicolae Stanciu este tot mai aproape de finalul aventurii sale în Italia. Genoa ia în calcul rezilierea anticipată a contractului cu mijlocașul român, care ar putea părăsi formația rossoblù după doar câteva luni. Ajuns la Genoa în vara trecută, Stanciu a semnat din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Damac FC, formație din Saudi Pro League. Clubul italian a profitat atunci de oportunitate și l-a transferat fără a plăti vreo sumă de transfer.

Prima parte a sezonului nu a fost însă una convingătoare pentru internaționalul român. Nicolae Stanciu a bifat doar șapte apariții în toate competițiile, Serie A și Cupa Italiei, reușind să marcheze un singur gol, în duelul cu Vicenza. În aceste condiții, experiența lui Stanciu la Genoa pare să se apropie de final mult mai devreme decât se anticipa, iar despărțirea ar putea fi oficializată în perioada următoare”, a scris Gianluca Di Marzio.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
