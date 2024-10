Glasgow Rangers a pierdut duminică în deplasare pe terenul celor de la Kilmarnock, scor 0-1, iar . Mai mult decât atât, presa face un anunț șoc înainte de meciul cu FCSB din Europa League.

Veste bombă în Scoția! Rangers vrea să-l dea afară pe Philippe Clement chiar înaintea meciului cu FCSB

Philippe Clement este supus unei presiuni uriașe de suporterii celor de la Glasgow Rangers, după eșecul suferit duminică pe terenul celor de la Kilmarnock. Echipa a rămas pe locul 3 și mai are un singur punct avans față de Dundee United, care se află pe locul 4.

Deși are contract cu ehipa de pe Ibrox până în vara anului 2028, cei de la scriu că cei din conducerea lui Rangers iau în calcul demiterea acestuia înainte de meciul din UEFA Europa League, contra celor de la FCSB.

Rangers are 3 puncte după primele două jocuri din faza principală a Europa League. Scoțienii i-au învins pe Malmo în prima etapă, scor 2-0, dar au pierdut contra celor de la Lyon, scor 1-4.

La meciul din deplasare cu Kilmarnock, fanii au afișat bannere cu mesajul „No chairman or CEO, no director of football operations. No clue, one scapegoat”, tradus „Niciun președinte sau CEO, niciun director de operațiuni fotbalistice. Nicio idee, un țap ispășitor”.

Un alt mesaj afișat de suporteri a fost și „The mismanagement of Rangers must stop and stop now”, tradus „Conducerea defectuoasă a lui Rangers trebuie să înceteze și să înceteze acum”, informează cei de la .

„Este o mare dezamăgire, desigur. După o primă repriză echilibrată, a doua repriză am dominat și am avut câteva ocazii bune. Am primit un gol surprinzător. Este o frustrare azi pentru că nu cred că acesta este jocul pe care echipa l-a arătat ​​în ultimele două săptămâni”, a spus antrenorul Philippe Clement după meci.

Cu cine joacă FCSB contra lui Rangers. Anunțul lui Gigi Becali

Imediat după victoria cu Dinamo din derby, atenția lui Gigi Becali a mers direct către meciul următor. Patronul FCSB-ului : „O să vedem cine poate să joace după trei zile, Radunovic sau Crețu.

Avem Baba, Edjouma la mijloc, în dreapta pe David Miculescu, atacant pe Popa, în stânga pe Tavi”, a spus Gigi Becali după Dinamo – FCSB 0-2.