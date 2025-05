Veste bombă în showbiz. O vedetă din România este însărcinată pentru a doua oară

Veste bombă în showbizul autohton. O vedetă din România este , deși în urmă cu puțin timp se vehicula că s-a despărțit de partenerul de viață. Se pare că relația amoroasă este mai frumoasă ca niciodată.

Ce vedetă din România este însărcinată pentru a doua oară

Lumea mondenă din România are parte de un anunț surpriză. O cunoscută a dezvăluit că s-au produs anumite schimbări în viața sa. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei va fi mamă pentru a doua oară.

Andra Voloș este tânăra care a dat vestea cea mare pe social media. Fosta participantă de la Kanal D are o fetiță pe nume Kim și își dorește să aducă pe lume un băiat. Aceeași dorință o are și partenerul de viață, Robert Lele.

Cântărețul de manele a dat de înțeles că sexul bebelușului este de gen masculin. „Să vină Lele Jr.”, a scris acesta pe pagina de Instagram, acolo unde a postat un videoclip emoționant în care apare alături de soția sa.

Mai exact, este vorba de o melodie pe care urmează să o lanseze. Vestea că vor fi părinți pentru a doua oară vine după ce Andra Voloș și Robert Lele au trecut prin momente mai puțin plăcute. Artistul a plecat de acasă după o ceartă aprinsă.

Atunci s-a spus că a fost violent cu frumoasa șatenă, care ar fi apelat numărul de urgență 112. Mai mult, zvonurile care au circulat au arătat că fosta concurentă de la Puterea Dragostei a cerut un ordin de protecție provizoriu. Cu toate acestea, cântărețul are altă versiune.

De ce s-au despărțit Andra Voloș și Robert Lele

Robert Lele a lămurit situația aprinsă cu care s-a confruntat în relația cu Andra Voloș. Manelistul s-a arătat deranjat de minciunile care au circulat, motiv pentru care a făcut lumină în această situație neplăcută.

„Este o minciună foarte mare ce s-a scris. Noi am avut o simplă discuție în casă, a fost o discuție mai aprinsă, iar eu am preferat să plec de acasă pentru că nu am vrut să ne certăm.

Am fost acasă la părinții mei, am stat trei zile acolo ca să fie lucrurile în regulă, apoi m-am întors acasă și totul este ok. Oamenii au speculat de bătăi, de chestii de genul. Eu nu sunt o persoană violentă, sunt o persoană cu frică de Dumnezeu.

Eu sunt un om care cântă și atât, nu-mi stă mie în caracter să fac aceste lucruri urâte. Îmi pare rău că alții au scris aceste tâmpenii”, a explicat Robert Lele după cearta cu Andra Voloș, pentru .