Andrei Mărginean (25 de ani) s-a refăcut după problema la șold cu care s-a confruntat și a revenit la antrenamentele lui Dinamo. Mijlocașul va fi la dispoziția lui Nuno Campos pentru partida cu Petrolul, prima pe care o vor disputa „câinii” după pauza internațională.
Andrei Mărginean a fost un jucător de bază pentru Dinamo în prima parte a sezonului. Mijlocașul a evoluat ca titular sub comanda lui Nuno Campos în primele 13 etape din SuperLiga, înainte de a acuza o problemă la șold. Acesta a ratat jocul din Cupa României Betano cu Chindia Târgoviște (5-2) și partidele din campionat cu UTA (2-0) și FC Argeș (1-2).
În locul său, Nuno Campos l-a titularizat pe belgianul Matthias Verreth, însă portughezul se va putea baza din nou pe Mărginean după pauza internațională. Conform gsp.ro, mijlocașul s-a antrenat normal încă de săptămâna trecută și ar putea juca în partida cu Petrolul, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30.
Andrei Mărginean a ajuns la Dinamo în 2024, sub formă de împrumut de la formația italiană Sassuolo, „câinii” achitând 250.000 de euro un an mai târziu pentru a-l transfera definitiv. Sezonul actual este cel mai bun al său în tricoul „roș-alb”, evoluțiile din SuperLiga impresionându-l chiar și pe Gică Hagi, care l-a inclus în lotul preliminar pentru meciurile disputate în septembrie și octombrie de echipa națională.
Arena Națională se va închide pentru lucrări de mentenanță, iar Dinamo a fost nevoită să găsească o alternativă pentru duelul cu Petrolul. „Câinii” nu pot evolua nici pe „Arcul de Triumf”, unde se joacă în această perioadă meciuri de rugby, așadar vor fi nevoiți să găsească o arenă în afara Capitalei pentru acest joc. Președintele executiv Andrei Nicolescu a dezvăluit luni seară ce variante sunt luate în calcul.