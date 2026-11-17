ADVERTISEMENT

Andrei Mărginean (25 de ani) s-a refăcut după problema la șold cu care s-a confruntat și a revenit la antrenamentele lui Dinamo. Mijlocașul va fi la dispoziția lui Nuno Campos pentru partida cu Petrolul, prima pe care o vor disputa „câinii” după pauza internațională.

Andrei Mărginean a revenit la antrenamentele lui Dinamo

Andrei Mărginean a fost un jucător de bază pentru Dinamo în prima parte a sezonului. Mijlocașul a evoluat ca titular sub comanda lui Nuno Campos în primele 13 etape din SuperLiga, înainte de a acuza o problemă la șold. Acesta a ratat jocul din Cupa României Betano cu Chindia Târgoviște (5-2) și partidele din campionat cu UTA (2-0) și FC Argeș (1-2).

ADVERTISEMENT

În locul său, l-a titularizat pe belgianul Matthias Verreth, însă portughezul se va putea baza din nou pe Mărginean după pauza internațională. Conform , mijlocașul s-a antrenat normal încă de săptămâna trecută și ar putea juca în partida cu Petrolul, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30.

Andrei Mărginean a ajuns la Dinamo în 2024, sub formă de împrumut de la formația italiană Sassuolo, „câinii” achitând 250.000 de euro un an mai târziu pentru a-l transfera definitiv. Sezonul actual este cel mai bun al său în tricoul „roș-alb”, evoluțiile din SuperLiga impresionându-l chiar și pe Gică Hagi, care l-a inclus în lotul preliminar pentru meciurile disputate în septembrie și octombrie de echipa națională.

ADVERTISEMENT

Dinamo pleacă din București pentru meciul cu Petrolul

Arena Națională se va închide pentru lucrări de mentenanță, iar Dinamo a fost nevoită să găsească o alternativă pentru duelul cu Petrolul. „Câinii” nu pot evolua nici pe „Arcul de Triumf”, unde se joacă în această perioadă meciuri de rugby, așadar vor fi nevoiți să găsească o arenă în afara Capitalei pentru acest joc. Președintele executiv luni seară ce variante sunt luate în calcul.