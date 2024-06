Veste bună pentru fanii lui Dinamo: Gabriela Firea promite deblocarea construcției noului stadion. „Garantez!”

Gabriela Firea a fost invitata specială a lui Horia Ivanovici la noua emisiune Sport și Politică, unde au discutat despre stadionul Dinamo. Emisiunea poate fi văzută pe website, pe YouTube, dar și pe pagina de Facebook a moderatorului.

Stadionul Dinamo, prioritate 0 pentru Gabriela Firea

Lupta pentru Primăria Municipiului București este în toi, cu doar câteva zile înainte de alegerile propriu-zise. Gabriela Firea promite că dacă va fi aleasă pentru un nou mandat.

„Am văzut că este această dispută, în legătură cu Dinamo. În afara acestui fapt concret, eu am manifestat uimire totală cum în acești patru ani nu s-a mai investit deloc în sport în București.

Domnul primar general spune că nu e nevoie de PUZ. Avem reglementare că tot ceea ce este peste 3000 trebuie să fie PUZ. Se ceartă cu primarul de la Sectorul 2, care e de la dumnealui de la partid. Din momentul în care ajung primar general, mă ocup direct și nemijlocit.

Sunt un om care face sport. De toate obiectivele de sport și stadionul Dinamo. Nu este o promisiune electorală, este un angajament. Trebuie să deblocăm documentațiile urbanistice din care se face un ping-pong total nesănătos și contraproductiv între Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 2.

Au pierdut 4 ani de zile ducând aceste documentații și blocând investiția. Este inacceptabil. Așa s-a întâmplat și la Flamaropol și la Arena Națională, la Sala Polivalentă. Nu e normal ca patru ani de zile să faci investiții în sport, dar nici cele care erau, să le lași să evolueze, să aibă un progres?

Garantez. Îmi pare rău că puteam să avem un progres acum și nu se poate. 100%. Păstrați înregistrarea și mi-o arătați. Urmărim la 6 luni ce am făcut, la 10 luni, la 1 an, la un an jumătate. Minte, că dumnealui spune că nu este nevoie de PUZ, dar pentru obiective mai mari trebuie“, a spus Gabriela Firea, în exclusivitate.

Bazele sportive din București, la pământ

„Nu s-a mai amenajat sau reparat o baza sportivă, nici cele de care aveam noi grijă nu s-a continuat această mentenanță. Veneau sute de copii să facă sport de masă, avem nevoie de sănătate.

S-au spus foarte multe lucruri, și neplăcute, despre mine, dar în legătură cu investițiile în sport. Eu nu le consider pomeni și nici cheltuieli nejustificate. Aceste investiții în copii, în sport, în cursurile gratuite de toate sporturile oferite copiilor din București“, a mai spus Gabriela Firea.

Gabriela Firea promite deblocarea construcției noului stadion