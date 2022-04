Veste bună pentru Laurențiu Reghecampf înaintea derby-ului cu CFR Cluj. Un jucător important a reluat antrenamentele

După victoria cu FCSB, pentru Universitatea Craiova urmează un nou test important, în compania liderului CFR Cluj. Lotul lui Laurențiu Reghecampf este măcinat de accidentări, dar există și o veste bună.

Ionuț Vînă a revenit la antrenamente chiar înaintea derby-ului cu CFR Cluj

Potrivit , Ionuț Vână s-a refăcut după ruptura musculară și a reluat antrenamentele, astfel că ar putea fi introdus în derby-ul programat duminică, 10 aprilie, la 20:30, în cadrul celei de-a patra etape a play-off-ului din Casa Pariurilor Liga 1.

ADVERTISEMENT

Alb-albaștrii se temeau că mijlocașul nu va mai putea evolua deloc în actuala stagiune, dar recuperarea a fost mult mai rapidă, grație „vraciului” Marijana Kovacevic. FANATIK a dezvăluit, în exclusivitate, încă de la începutul acestei luni, că , unde s-au tratat și alți colegi ai săi, printre care Andrei Ivan, Elvir Koljic sau Paul Papp.

Licențiată în farmacologie, și-a deschis în 2013 – după un deceniu de activitate în industria farmaceutică – propriul cabinet, specializat în recuperarea după accidentări și vindecarea traumatisme sportive.

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf: „Ne gândim la ce trebuie să facem pentru ca echipa să fie mult mai puternică”

Laurențiu Reghecampf a vorbit, după , despre problemele de lot din această perioadă și a dezvăluit ce trebuie să facă echipa sa pentru a deveni cu adevărat o contracandidată la titlu. Potrivit spuselor sale, programul încărcat îl împiedică, deocamdată, să-și pună pe deplin planul tactic în aplicare.

„Eu îmi doresc altceva, îmi doresc o echipă agresivă, care să aibă posesie foarte bună şi când câştigă mingea să fie foarte periculoasă. Să avem 4-5 jucători care pleacă în sprint maxim spre poartă. În primul rând ne gândim la ce trebuie să facem pentru ca echipa să fie mult mai puternică.

ADVERTISEMENT

Să avem 20 de jucători care să fie la un nivel înalt, să nu mai avem problemele pe care le-am avut anul trecut, cu jucători accidentaţi, să avem 5-6 juniori pe bancă. Atunci când te baţi la titlu, aceste lucruri contează foarte mult. Avem nevoie ca jucătorii să mai crească din punct de vedere al experienţei, care să mai treacă prin astfel de meciuri, cu echipe bune.

De când am venit la Craiova, nu am făcut o pregătire de vară, nu am făcut o pregătire de iarnă. Cea de iarnă a fost un fiasco total, nu am putut să facem nici pregătire, nici să jucăm amicale. Nu am putut să pregătim jucătorii. Am câştigat primul meci, cu Rapid, cu şansă foarte mare, pentru că veneam după o perioadă foarte dificilă.

ADVERTISEMENT

Îmi doresc să fac multe lucruri cu jucătorii, dar, din păcate, nu am avut timp. Calendarul nu ne permite, vom începe să jucăm şi în Cupa României, returul cu Sepsi ne prinde între derby-urile cu FCSB şi CFR. Va fi o perioadă dificilă, deci trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ şi avem nevoie de toţi jucătorii să fie valizi şi concentraţi pentru fiecare meci”, a declarat tehnicianul Universității Craiova.