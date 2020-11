Veste bună pentru părinți! Se cere redeschiderea școlilor. Rafila: Nu putem ţine un copil în faţa unui ecran

Profesorul Alexandru Rafila, una dintre cele mai abilitate voci din România în contextul pandemiei de COVID-19, cere redeschiderea școlilor. Acesta spune că un copil nu poate fi ținut luni întregi să se pregătească din fața unui ecran.

Medicul, care este reprezentant al României la OMS și candidat PSD la alegerile parlamentare, a declarat, marți, că nu este normală organizarea cursurilor online şi nici închiderea piețelor.

Rafila a lansat critici la adresa autorităților, despre care spune că, în această perioadă complicată a pandemiei, au luat măsuri fără a fi ”predictive”.

Alexandru Rafila cere redeschiderea școlilor: Nu putem ţine un copil în faţa unui ecran

În ultima perioadă, foarte multe voci din România, fie că vorbim de zona socială sau de cea politică, au cerut ca școlile să fie redeschise pentru ca elevii să beneficieze de șanse egale la educație, știut fiind faptul că mulți nu au acces la cursurile online.

Președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, afirmă că şcolile primare, cel puţin, ar fi trebuit să rămână deschise în această perioadă, pentru că, în lipsa interacţiunii faţă în faţă, este grav afectată dezvoltarea psiho-socială a copiilor. Totodată, el susține că ar trebui deschise și piețele, cu măsuri sanitare și cu verificarea respectării lor.

”Nu am fost predictivi, am fost doar reactivi. Noi am închis şcolile când nu era cazul. Este foarte clară poziţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind menţinerea deschisă a şcolilor, măcar a celor primare, pentru că aceşti copii, dacă au condiţii de învăţământ, şi şcolile am înţeles că au fost amenajate în acest sens, trebuie să primească copiii.

Copiii noştri nu pot deveni nişte copii cu foarte serioase tare, nu în procesul educațional şi în procesul dezvoltării ca viitori adulţi, din punct de vedere psiho-social.

Asta este principala problemă. Copiii trebuie să interacţioneze unii cu alţii, trebuie să interacţioneze cu cadrele didactice, nu putem ţine un copil în faţa unui ecran luni de zile pentru că ne e frică de ce s-ar putea întâmpla, pentru că nu ne pregătim sau pentru că negăm recomandările unor organizaţii internaţionale”, a spus Alexandru Rafila, conform Antena 3.

Rafila dă exemplu școlilor din UE

În expunerea sa privind necesitatea redeschiderii școlilor, Alexandru Rafila aduce argumentul altor state din Europa unde unitățile de învățământ au rămas deschise.

Medicul a adus în discuție un “grad de iresponsabilitate în ceea ce priveşte copiii din această ţară” de care unii dau dovadă şi a susţinut că “cel puţin copiii din ciclul primar pot urma cursurile şcolilor”.

Doctorul a precizat că şi ţări din UE care au avut un număr dublu sau chiar triplu de cazuri de COVID-19 faţă de România, raportat la populaţie, au menţinut şcolile deschise.