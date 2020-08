Veste bună pentru pensionari. Florin Cîțu a făcut anunţul: pensiile vor creşte semnificativ

Florin Cîțu a anunțat joi seară că vor crește pensiile pentru români. Ministru spune că creșterea va exista în ciuda contextului economic global dificil.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Din primul moment am spus că vom crește pensile în 2020. Da, le vom crește. Valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare creștere pe care o vom vedea în plus la punctul de pensie, vreodată. PSD niciodată nu a mărit pensiile cu această sumă. În acest context economic global dificil, am reușit să facem acest efort și să creștem pensiile cu cea mai mare sumă pe care au văzut-o românii, care se pune în plus la punctul de pensie.”

”Știm cât de importante sunt aceste sume pentru români. Îl provoc pe domnul Ciolacu să mai găsească o țară care să facă astfel de eforturi în plină criză economică. (…) Ar trebui să veniți să vă cereți scuze pentru că i-ați mințit pe români”, a declarat ministrul Cîțu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Cîțu dă o veste bună românilor. Pensiile vor crește semnificativ

Pe 3 august, ministrul Muncii Violeta Alexandru, a anunțat că pensiile vor creşte de la 1 septembrie. Ea nu a precizat atunci procentul de majorare, dar a specificat clar că Guvernul înțelege nevoile pe care le au pensionarii de a-şi acoperi toate cheltuielile necesare.

Vestea despre majorarea pensiilor vine la o zi după ce ministrul Finanțelor făcuse un alt anunț important.

ADVERTISEMENT

”Gata. Nu mai este nevoie să mergeți la ANAF sau administrațiile locale să stați la coadă ca să plătiți impozite și taxe. Acum trebuie doar să vedeți ce faceți cu toate orele libere pe care le aveți în plus”, a scris Cîțu pe facebook.

Totodată, ministrul a mai precizat că digitalizarea ar fi putut fi făcută de mulți ani, însă social democrații s-ar fi opus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Aceste lucruri puteau fi făcute de ani de zile. Socialiștii nu au vrut pentru că digitalizarea este cel mai mare inamic al evaziunii. Iar socialiștii, în special PSD-istii, iubesc evaziunea. Așa își finantateaza toate acțiunile de partid. A trebuit să vina un guvern cu adevărat liberal care să facă acete modificări în doar 6 luni. Nu ne oprim aici,” a adăugat ministrul.