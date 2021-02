Veste bună pentru profesori. Într-o săptămână se rezolvă cea mai mare problemă. Anunțul e oficial

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-Covid-19, a anunțat că vaccinarea profesorilor va începe spre finalul lunii februarie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vaccinarea tuturor profesorilor din România va ține o săptămână și Gheorghiță a dat asigurări că toți profesorii înscriși pe liste pentru vaccinare vor fi imunizați.

Gheorghiță a anunțat că vacinarea va începe mai devreme decât era anticipat, pentru că mai sunt de imunizat doar 60.000 de cadre didactice.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Profesorii din România vor fi vaccinați într-o săptămână

„Am creat un scenariu astfel încât să putem face vaccinarea începând probabil chiar de săptămâna viitoare. Deși am anunțat de la 1 martie, am făcut o reevaluare, din a doua parte a săptămânii viitoare ar putea începe. Noi vrem ca într-o săptămână să finalizăm operațiunea. Luni avem ultima evaluare, finalizăm procedurile”, a explicat Valeriu Gheorghiță la Digi24.

Reprezentantul campaniei de vaccinare a anunțat că profesorii nu sunt nevoiți să se programeze pe platformă pentru a se vaccina.

ADVERTISEMENT

„Nu mai avem nevoie de programare tocmai pentru a nu aștepta eliberarea unui loc în platformă, datele sunt centralizate de fiecare instituție de învățământ și trimise către inspectoratele școlare”, a precizat Gheorghiță.

Profesorii vor fi vaccinați în centre special organizate în sediile Casei Corpului Didactic și în universități. Pentru a acoperi toate categoriile de vârstă vor fi folosite vaccinuri AstraZeneca și Prizer, vaccinul AstraZeneca fiind destinat, cel mai probabil, persoanelor sub 55 de ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Peste 100.000 de profesori s-au programat la vaccinare până pe 15 aprilie, conform unor date oficiale. Valeriu Gheorghiță declara în trecut că profesorii s-ar putea vaccina în luna martie, însă a revenit asupra deciziei.

„Mâine vom avea mai multe persoane vaccinate decât numărul total de persoane infectate de la începutul pandemiei. Am înregistrat circa 770.000 de cazuri într-un an, iar în două luni avem deja 771.000 de persoane vaccinate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cred că e foarte bine că suntem pe acest drum și sunt convins că, împreună cu fiecare persoană în parte care se va adresa unui centru de vaccinare, vom reuși să redobândim controlul asupra vieților noastre și vom depăși pandemia.

Numărul limitat de doze nu ne-a permis să facem o vaccinare prioritară a cadrelor didactice până la începerea școlii, dar am creat un scenariu încât să putem asigura vaccinarea personalului din învățământ, începând probabil de săptămâna viitoare”, declara Gheorghiță.